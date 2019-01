Ricostruzione, altri 65 milioni di euro per i centri storici colpiti dal sisma del 2012

In Regione il Comitato istituzionale insieme ai sindaci, con il presidente Bonaccini. L'assessore Costi: "Fondamentali per il tessuto produttivo e sociale delle nostre terre"

Stanziati ulteriori 65 milioni di euro per il tessuto produttivo e sociale dei centri storici dei 30 Comuni del cosiddetto “cratere ristretto”, colpiti dal sisma del 2012. Di questi, 30 milioni saranno destinati ad opere pubbliche dei Piani organici per progetti dei Comuni e 35 milioni quale contributo per le micro, piccole e medie imprese che vogliono tornare o iniziare a investire nei centri storici con attività commerciali, industriali e artigianato e per iniziative di Associazioni, fondazioni, enti no profit.

È questo l’annuncio che ha dato questa mattina dall’assessore regionale alle Attività produttive con delega alla Ricostruzione post sisma, Palma Costi, durante la riunione del Comitato istituzionale con i sindaci dei 30 comuni rimasti nel cratere, convocato a Bologna in viale Aldo Moro, alla presenza del presidente della Regione e commissario delegato alla ricostruzione, Stefano Bonaccini.

Quella di oggi è stata la prima riunione con i sindaci del cosiddetto “cratere ristretto”. Dal 2 gennaio è, infatti, operativo il cratere dimezzato a 30 Comuni su cui si concentreranno le attività dei prossimi anni. Mentre avanza la ricostruzione privata e pubblica, la Regione decide di accelerare e investire anche in nuove misure collaterali destinate al sostegno dell’economia e della socialità dei centri storici, per rivitalizzare “piazze e portici” nei Comuni dove la delimitazione delle “zone Rosse” ha causato maggiori difficoltà proprio alle piccole attività commerciali e di servizio.

I 30 Comuni dell’area “cratere ristretto”

Gli interventi infatti riguarderanno i Comuni che sono restati rimasti nell’area definita “cratere” (29 sono usciti al fine del 2018): nel bolognese sono Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto; nel ferrarese Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello-Sant’Agostino, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda; nel modenese Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, nel reggiano Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo.