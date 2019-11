Ricostruzione, a Mirandola (Mo) inaugura una nuova galleria commerciale. Ospiterà sette attività

Apre a Mirandola (Mo) la “Bottega dei Viali”, una nuova galleria commerciale che sorge nell’area ex sede Comet. Stamani la cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi (in via Circonvallazione 45), realizzati dove, prima del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sorgeva un complesso commerciale, poi danneggiato dalle scosse.

L’intervento è stato finanziato con un contributo della Regione di oltre 3,8 milioni di euro; nella nuova area, di 2.200 metri quadrati, troveranno casa sette attività commerciali: un Pet store, un dentista, un parrucchiere, un’estetista, un antiquario e un magazzino.

“Una nuova realtà commerciale e di servizi nell’area del sisma è un segnale davvero positivo della ricostruzione- ha commentato, durante la cerimonia inaugurale, Palma Costi, assessore regionale alle Attività produttive con delega alla ricostruzione post sisma -, perché significa investire non solo sui muri ma anche sulla rigenerazione del tessuto produttivo e sociale delle comunità. Questo spazio, che ospita sette nuove attività, arricchisce di opportunità tutta la zona. Il nuovo edificio è non solo antisismico ma anche ad alta efficienza energetica, aspetto fondamentale che caratterizza la nostra ricostruzione. In questi anni- ha concluso l’assessore- abbiamo sempre posto particolare attenzione alle attività economiche e commerciali; vogliamo continuare a farlo, lavorando insieme alle comunità locali affinché la nostra terra torni ad essere più forte di prima”.