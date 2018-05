Ricostruzione, a 6 anni dal sisma Medolla (Mo) inaugura il palazzetto dello sport

Un restauro da 770 mila euro, in gran parte da libere donazioni e dal grande concerto solidale al Campovolo di Reggio Emilia

Medolla in festa per il restauro del palazzetto dello sport. L’edificio è stato riconsegnato alla comunità questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco Filippo Molinari e al presidente Uisp provinciale, Giorgio Baroni. La struttura era stata lesionata dal terremoto del maggio 2012 e decretato allora inagibile.

Il progetto di ripristino, per il quale sono stati investiti 770 mila euro, ha riguardato interventi per il miglioramento sismico dell’intera struttura, relativi sia agli elementi resistenti verticali, sia alla doppia copertura. La ristrutturazione, inoltre, ha previsto il ripristino delle parti degradate dell’ala est dell’edificio.

Il progetto è stato finanziato per 220 mila euro con rimborsi assicurativi del Comune di Medolla (Mo) e per 550 mila euro da risorse provenienti dalle donazioni: di questi, 250 mila euro provengono da donazioni da parte dei cittadini e 300 mila euro dal concerto di realizzato a Campovolo, a Reggio Emilia, a favore per aree colpite dal terremoto.

Infine, l’ala ovest del Palasport, dove aveva sede la scuola d’infanzia statale (oggi trasferita nel nuovo polo scolastico “Rock No War”), è stata riconvertita a sede della Scuola di Musica all’interno della Fondazione “Carlo & Guglielmo Andreoli” dell’Unione Comuni modenesi dell’Area Nord.

Nel pomeriggio, a collegati alla cerimonia di inaugurazione, sono previsti tornei di basket, karate, volley, scherma, calcetto e tiro con l’arco.