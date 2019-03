Ragazze vincenti: dopo il trionfo in Coppa Italia, premiata in Regione la Volley Academy Sassuolo

E nel 2018 promosse in A2. Il presidente Bonaccini: "Un risultato non scontato, che ci rende orgogliosi". Più di 250 le atlete tesserate dalla società sassolese

Bologna- “Il cielo è rosa sopra Sassuolo. Un grande risultato frutto di impegno, costanza, determinazione”. Recita così la targa consegnata questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, alla Volley Academy Sassuolo, neopromossa in serie A2 nel giugno 2018 e vincitrice della Coppa Italia 2019.

“Abbiamo voluto assegnare questo riconoscimento a società, allenatori e sponsor e soprattutto a voi atlete- ha detto Bonaccini- per questo grande risultato, non scontato, a dimostrazione che nello sport nulla è perduto se si hanno le capacità di impegnarsi fino in fondo. E’ un gesto simbolico, segno di attenzione e di gratitudine per l’impegno profuso da parte di tutti e per aver tenuto alto il nome dell’Emilia-Romagna. Stiamo investendo molto nello sport, dalle attrezzature al sostegno a eventi importanti quali la Final Eight di calcio, Giro d’Italia con 5 tappe, Final Twelve del campionato europeo di calcio, e premiamo chi si afferma in campo italiano e internazionale, anche come esempio per quel grande numero di praticanti dello sport in regione, tra i più alti a livello nazionale”.

“Nella provincia di Modena il volley ha raggiunto un gran numero di appassionati e con questa squadra a Sassuolo torna la grande pallavolo- ha affermato il sindaco di Sassuolo, Claudio Pistoni, esprimendo gratitudine alla società, tecnici, atlete-. Lo sport non è solo fatto della loro vittoria e del loro esempio ma anche dell’attività degli allenatori e di tutti i ragazzi che lo praticano”.

“Siamo orgogliosi di aver creato piccole campionesse in casa- ha aggiunto il presidente della società, Carmelo Borruto- con un livello confermato dalla vittoria in Coppa Italia. La Serie A è però la punta di un iceberg: dietro c’è un movimento molto grande e importante fatto di giovani atlete che stanno crescendo, con tanta voglia di fare e che stanno ottenendo risultati importanti, come la nostra Under 14 che ha da poco conquistato il titolo provinciale di categoria”.

Alla cerimonia erano presenti anche l’allenatore Enrico Barbolini e il main sponsor Andrea Canovi, oltre alle 13 atlete, di cui 7 alla loro prima esperienza nella seconda Serie nazionale.

Il 3 febbraio 2019 la Canovi Coperture Sassuolo ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 all’AGSM Forum di Verona, riportando il trofeo in città dopo dodici anni. Per la formazione sassolese, alla sua seconda stagione di attività e neopromossa nella categoria, è stato un risultato storico: la coppa mancava dalla stagione 2006-2007. Punto di eccellenza, il premio come Mvp per Josephine Obossa, opposta sassolese autrice di 27 punti. Adesso la formazione sassolese è impegnata nel girone Salvezza e, a quattro giornate dalla fine, le neroverdi sono prime in classifica generale. /CL

