Sostenibilità, l’Agenzia regionale Intercent-ER premiata per acquisti 'verdi' nella Pa e miglior bando sociale

Un premio alla politica degli acquisti verdi pubblici dell’Emilia-Romagna. In occasione del Forum 2018 Compraverde Buygreen che si è tenuto a Roma il 18 e 19 ottobre, Intercent-ER, la centrale unica della Regione che gestisce gare e bandi per gli acquisti nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie da Piacenza a Rimini, ha ricevuto il premio per la miglior politica di ‘green public procurement (gpp)’ e il riconoscimento per il miglior bando sociale, quest’anno alla sua prima edizione.

Premiati la cultura degli ‘acquisti verdi’ e il sociale con la tutela delle condizioni di lavoro e dei diritti umani in tutta la catena di fornitura

Il premio ha inoltre rilevato l’impegno per la sostenibilità che Intercent-ER ha messo in campo a vari livelli: dalle azioni di informazione e formazione, alle attività di monitoraggio, sino alla diffusione di una cultura degli ‘acquisti verdi’ sul territorio, attuata anche donando simbolicamente alle pubbliche amministrazioni regionali che hanno effettuato più acquisti verdi tramite l’Agenzia, alberi piantumati in terreni sottratti alla criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il premio per il miglior bando sociale, si tratta dell’affidamento di una gara per gli arredi degli uffici delle pubbliche amministrazioni, per un valore di 4,1 milioni di euro, che prevedeva requisiti sociali quali la tutela delle condizioni di lavoro e dei diritti umani in tutta la catena di fornitura. Inoltre, tra i criteri di aggiudicazione, prevista la possibilità di riuso degli arredi già in possesso delle Amministrazioni. L’offerente si impegna cioè a riutilizzare gli arredi ritirati, che saranno devoluti a Croce Rossa Italiana, organismi di volontariato di protezione civile in Italia e all’estero, istituzioni scolastiche o altri enti no-profit, come onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale.

Nel 2017, acquisti verdi per 17,7 milioni di euro e il 75% di convenzioni attivate con criteri sostenibili

Solo nel 2017 la Regione ha acquistato beni e servizi verdi per oltre 5 milioni, in particolare per servizi di gestione degli edifici, elettronica, edilizia, cancelleria e materiale di consumo. Escludendo quelle che per loro natura non possono avere requisiti ambientali, come farmaci e servizi assicurativi, circa il 75% delle convenzioni attivate da Intercent-ER, ha previsto criteri verdi.

Sono 9 le convenzioni ‘green’ e 8 quelle con criteri etico-sociali tra cui il rispetto dei diritti umani nella filiera produttiva e l’impiego di persone svantaggiate, stipulate nel corso del 2017. Quella sull’energia elettrica – la prima con energia totalmente sostenibile realizzata in Italia su base regionale - prevede l’uso esclusivo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Si stima che abbia prodotto una riduzione di 284mila tonnellate di CO2 nell’atmosfera, con una diminuzione dei consumi di combustibile pari a 930mila barili di petrolio. Se si considera il settore pubblico emiliano-romagnolo nel biennio 2016-2017, il dato degli acquisti verdi sale a 17 milioni 700 mila euro, con particolare attenzione verso i carburanti alternativi, carta ecolabel o energia verde con un +45% rispetto allo scorso anno. In crescita anche l’applicazione dei Criteri ambientali minimi con un +13%.