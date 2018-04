Premiati squadre e atleti universitari vincitori, nel 2017, di campionati nazionali ed europei

In Emilia-Romagna vince lo sport, con sempre più atleti da podio in ambito italiano ed europeo con la maglia del Centro universitario sportivo di Bologna (Cusb). Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla presenza del rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini e del rappresentante del Cubs, Federico Panieri, ha premiato questa mattina, nella sede di viale Aldo Moro, gli atleti e le squadre vincitrici dei campionati universitari consegnando 11 targhe in 9 discipline.



“Un’annata da incorniciare per il Cusb di Bologna- ha detto Bonaccini-, che ha vinto anche in campionati italiani e non solo universitari, come nel caso del frisbee. Credo fosse giusto premiare questi sforzi e questo grande impegno, anche in vista di collaborazioni future: penso infatti ci siano tutte le condizioni per l’università per realizzare anche a Bologna dei tornei di livello internazionale”. Il presidente ha sottolineato il grande interesse dei Comuni per i bandi regionali per l’impiantistica sportiva da 20 milioni di euro e l’investimento annuale di un milione e mezzo di euro per manifestazioni sportive legate al turismo. “Investiamo molto e per la visibilità di tutti gli sport, anche quelli ‘minori’- ha concluso Bonaccini- perché crediamo che chi fa sport abbia uno stile di vita più sano e completo e perché è la qualità della vita è data anche dalla capacità di spendere bene il proprio tempo libero”.

“Lo sport è importante per i valori che veicola all’interno dei percorsi formativi- ha aggiunto il rettore dell’Università di Bologna congratulandosi con i ragazzi-. Abbiamo cominciato un percorso coronato dai successi del 2017, che porterà l’Ateneo a farsi carico di investire in infrastrutture sportive”.

Il 2017 è stato un anno d’oro per la squadra bolognese, che si è portata in città il titolo di campione europeo universitario nella pallacanestro maschile, il primo posto nel campionato italiano universitario per la squadra di pallavolo sia maschile che femminile (la rassegna dei campionati nazionali universitari si è svolta a Catania dal 9 al 18 giugno 2017), il primo posto nel campionato italiano di ultimate frisbee per le squadre maschili e femminili, il primo posto per il campionato universitario europeo di vela (a Cherbourg, Francia 10-15 ottobre 2017). Inoltre sono stati conquistati altri titoli italiani universitari anche nel campionato italiano di taekwondo e di atletica leggera (sempre a Catania dal 9 al 18 giugno) e nello sci alpino (nelle discipline gigante e slalom speciale ad Andalo, Trento, 3-4-5 marzo 2017).

Il riconoscimento è andato alla squadra di pallacanestro: Gioacchino Cappelli (capitano) Gabriele Fin; Emanuele Pini, Gustavo Savio; alla squadra di pallavolo maschile, Francesco Mazziotti (capitano); Lorenzo D'Orio, Matteo Martinelli; alla squadra di pallavolo femminile: Martina Focaccia (capitano), Serena Vece, Greta pinali, Katia Campisi; alla squadra di ultimate frisbee maschile: Luca Tognetti, Simone Gasperini, Gabriel Cazzolla, Davide Morri, Arturo Laffi; alla squadra di ultimate frisbee femminile: Laura Farolfi (capitano), Francesca Sorrenti, Chiara Frangipane, Elisa Frangipane; a Matteo Pincherle (timoniere team Campionato Europeo J80), Matteo Fiorini (prodiere del team 1001 Vela cup campionato nazionale) per la vela. Primo posto nel campionato italiano universitario anche per Alessandro De La Rua (cat 58kg) per il taekwondo; per Marco Gianantoni (200 metri) ed Eugenio Meloni (salto in alto) per l’atletica (Catania 9-18 giugno) e per Michela Speranzoni per lo sci (prima nel Gigante e nello Slalom speciale).