Un premio alle imprese dell'Emilia-Romagna che hanno già raccolto (e vinto) la sfida della sostenibilità sociale

Tre start up: IFarming, Semìno e JobReference; categoria imprese con meno di 20 dipendenti: Energy Way (Mo), Sabar (Re) e Dig B e Work Wide Women (Bo); imprese con meno di 250 dipendenti: Siropack Italia (Fc), Chimar S.p.a. (Mo), SGR Servizi (Rn); imprese con più di 250 dipendenti: Ima, Industria macchine automatiche (Bo), Aimag (Mo), Emil Banca (Bo); cooperative Sociali: l’Ovile (Re), CoopSelios (Re), Sol Co (Ra), associazioni: la cooperativa sociale Legacoop Bologna, Confcooperative di Ravenna, Giovani di Confindustria Emilia Area Centro; enti locali: Comune di San Mauro Pascoli; Città Metropolitana di Bologna, Arcidiocesi di Bologna e Associazioni di categoria territoriali e Comune di Carpi.

Sono i vincitori della 4a edizione del Premio Innovatori responsabili, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna e rivolto alle imprese, enti e associazioni e per la prima volta quest’anno anche a Enti locali e Camere di Commercio, che si impegnano per il raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo sostenibile (Global Goals) dell’Agenda 2030, promossa dall’Onu e sottoscritta da 193 Nazioni nel 2015.

Per ognuno dei progetti vincitori delle 7 categorie la Regione ha realizzato un video promozionale, presentato durante la premiazione.

A premiarli a Reggio Emilia, l’assessore regionale alle Attività produttive Palma Costi, presso il complesso la Polveriera, uno spazio urbano completamente ristrutturato all’interno del quale operano diverse cooperative sociali e dove si sviluppano progetti civici e partecipativi.