Post sisma. l'Agenzia per la ricostruzione della Regione premiata a Ferrara

È stato assegnato all’Agenzia regionale per la ricostruzione – Sisma 2012 un premio per l’attività di coordinamento e gestione per il processo di ricostruzione. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ferrara, Aldo Modonesi, in occasione della fiera Remtech Expo, che si chiude oggi nella città estense.

Per la Regione era presente il direttore dell’Agenzia, Enrico Cocchi che ha anche partecipato alla tavola rotonda sul tema “Dall’emergenza alla ricostruzione: lo stato delle ricostruzioni e la gestione delle macerie” insieme a tecnici, amministratori ed esponenti delle associazioni di categoria coinvolti nei processi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del centro Italia e di Ischia.

Remtech è un evento di carattere internazionale focalizzato su bonifiche, rischi ambientali e naturali, sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio, cambiamenti climatici e chimica circolare. Ricca la presenza di esperti del settore che hanno condiviso esperienze per approfondire la preparazione alla gestione di catastrofi conseguenti tragici eventi calamitosi.