Più sicura e accogliente, inaugurata la primaria "Guareschi" a Monticelli Terme (Pr)

Terminati i lavori di riqualificazione. Bonaccini: "Ogni scuola nuova o ristrutturata passo avanti per tutta l'Emilia-Romagna"

Una scuola elementare più sicura e più accogliente per Monticelli Terme, frazione del comune di Montechiarugolo, nel parmense. Dopo i lavori per la riqualificazione e l’adeguamento alle norme sismiche ed energetiche, oggi l’edificio intitolato a Giovannino Guareschi è stato inaugurato dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme al sindaco di Montechiarugolo, Luigi Buriola, e alla dirigente scolastica, Marianna Rusciano.

L’edificio scolastico comprende 10 aule didattiche e accoglie circa 250 alunni. I lavori hanno riguardato sia la parte sismica che l'efficientamento energetico: l’edificio, dopo la ristrutturazione, può infatti fregiarsi di una certificazione Casa/Clima di categoria "C".

Per il miglioramento sismico si è operato attraverso il rifacimento dei solai e il rafforzamento di una parte delle fondazioni; per la riqualificazione energetica, attraverso l'installazione di un cappotto termico, la sostituzione dei serramenti e l'installazione di un impianto di ventilazione forzata. Inoltre sono stati rifatti i bagni, i pavimenti, sono state tinteggiate le aule e installate lampade LED.

Interventi per un investimento complessivo di 550mila euro, 450mila stanziati dal Comune e 100mila quale contributo della Fondazione Cariparma.

La Regione è già impegnata su una nuova programmazione per garantire continuità di investimenti sul patrimonio scolastico. Al Piano regionale pluriennale varato tre anni fa, si sono aggiunti di recente altri 110 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Istruzione e destinati a 300 nuovi interventi di riqualificazione di edifici scolastici in Emilia-Romagna, fino ai lavori su solai e controsoffitti dove necessario. Oltre a 15,4 milioni derivanti da un nuovo mutuo Bei per altri 62 interventi.