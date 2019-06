Pink R-evolution: venerdì 5 e sabato 6 luglio, in Romagna, la notte è rosa

Più di 400 eventi gratuiti tra concerti di musica pop, rock e jazz, animazione per bambini, mostre d’arte, teatro e tanto altro su 130 km di litorale.

E' pronta a partire la 14ª edizione della Notte rosa che nel fine settimana del 5 e 6 luglio riempirà le spiagge della Riviera e le località più suggestive dell’entroterra romagnolo e del nord delle Marche.

Il week-end di festa sarà preceduto da una speciale anteprima, targata Rds 100% Grandi successi, che il 3 luglio porterà a Rimini Benji & Fede, il duo di artisti emiliani.

L'apertura ufficiale della Notte rosa, venerdì 5 luglio, è invece affidata al concerto di Francesco De Gregori (Piazzale Fellini alle 21.30) per una data del suo tour De Gregori & Orchestra - Greatest Hits Live.

Con questa manifestazione la Riviera romagnola racconta al grande pubblico la sua vocazione di terra ospitale e accogliente, sensibile ai cambiamenti, all’avanguardia nel lanciare nuove tendenze ma vicino alle proprie tradizioni. Obiettivo di questa edizione riscoprire le relazioni e il piacere di stare insieme nelle differenze a 30 anni dagli eventi storici che hanno segnato la volontà di superare i confini e di abbattere muri sottolineato dallo slogan “Pink R-evolution”.

Protagonista la musica

A dar vita al capodanno dell’estate italiana saranno tanti nomi della musica tra gli artisti nazionali e internazionali che si esibiranno nelle diverse località, oltre a De Gregori e Benji & Fede, Mahmood, Giusy Ferreri, Baby K, Tiromancino, Stadio, Roberto Cacciapaglia, Nina Kraviz, The Kolors, Shade e Federica Carta, Gene Gnocchi, Paolo Belli Big Band, Mirko Casadei & Orchestra Casadei, l’appuntamento con Deejay On Stage e lo speciale di Radio Bruno Estate con Le Vibrazioni, Nomadi, Elodie, Federica Abbate e Lorenzo Fragola, Fred De Palma, Serrgio Sylvestre, Tormento.

Altri eventi

In cartellone anche momenti suggestivi come La Notte rosa al castello di Ferrara e appuntamenti dedicati a tutta la famiglia con La Notte rosa dei Bambini a Bellaria Igea Marina (Rn). Non mancheranno grandi eventi di cultura, con l’inaugurazione il 6 luglio a Rimini, della grande mostra “Revolutions 1989-2019” o l’anteprima, a San Marino, del Santarcangelo Festival 2019 con il suggestivo spettacolo “Dragon, rest your head on the seadbed” dei madrileni Pablo Esbert e Federico Vladmir, allestito in una piscina olimpica come palcoscenico (ore 22, ingresso a pagamento).