Pesca e acquacoltura, oltre 750 mila euro per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese

Promuovere l’innovazione e la sostenibilità nella pesca e nell’acquacoltura, l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi e altri organismi acquatici.

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato due bandi che mettono a disposizione oltre 750 mila euro per il settore ittico. I contributi derivano dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) 2014-2020.

Simili le finalità e le procedure previste nei due avvisi destinati a favorire un’acquacoltura e una pesca sostenibili e lo sviluppo di processi e tecniche nuovi.

In particolare, per il 2019 sono previsti oltre 250 mila euro per promuovere l’innovazione nel settore della pesca - compresi i settori della trasformazione e commercializzazione - e per sviluppare nuovi o migliori prodotti, attrezzature, processi, tecniche e sistemi di gestione e organizzativi (Misura 1.26).

Sono a disposizione, inoltre, circa mezzo milione di euro sempre sul 2019 per l’acquacoltura. Anche in questo caso i fondi hanno l’obiettivo di sviluppare conoscenze tecniche, scientifiche o organizzative nelle imprese acquicole; ridurre l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce; favorire un uso sostenibile delle risorse e facilitare l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili. Sempre per il settore dell’acquacoltura, il bando punta a sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di commercio e prodotti, processi o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorativi (Misura 2.47).

Per entrambi i bandi, possono presentare domanda gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati - come gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione – riconosciuti dal diritto internazionale e le imprese che attivano una collaborazione con questi organismi scientifici.

La richiesta di chiarimenti e i quesiti riceveranno risposta se inviati entro il 29 luglio 2019 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

Le domande, complete di tutti i documenti, vanno presentate, via pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 18 settembre.

Informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp. I due avvisi sono inoltre stati pubblicati nel Burert 174 dello scorso 4 giugno.