Partecipazione, 500 mila euro per cittadinanza digitale, crescita sostenibile e riqualificazione urbana

Al via il bando regionale, domande entro il 16 ottobre. L'assessora Petitti: "Risorse per il benessere di tutta la collettività"

Più qualità alla vita delle comunità emiliano-romagnole. E questo attraverso la diffusione, ad esempio, dei diritti di cittadinanza digitale, come l’accesso alle reti e all’informazione. Oppure attraverso la promozione della crescita sostenibile e l’economia circolare, ma anche attraverso la promozione di modelli collaborativi per la progettazione e riqualificazione degli spazi urbani. E poi, ancora, attraverso il miglioramento dello stato di salute e di benessere dei cittadini, rafforzando le politiche per le pari opportunità, vincendo pregiudizi e discriminazioni.

A tutto ciò punta il bando Partecipazione che la Regione finanzia con circa 500 mila euro nel 2019.

A disposizione un budget di massimo di 15 mila euro per ogni progetto, che potrà essere presentato da Enti locali, soggetti pubblici e privati che intendono avviare percorsi partecipativi sulla sostenibilità, la tutela del territorio, la diffusione del benessere e lo sviluppo sostenibile, in linea con quanto previsto dall’Agenda 2030.

Le domande

Per accedere ai contributi la domanda deve essere presentata online entro il prossimo 16 ottobre sul sito https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando-2019.

Saranno ammessi a contributo proposte progettuali aventi ad oggetto processi partecipativi di durata non superiore a sei mesi dal loro avvio. Progetti di particolare complessità, la cui valutazione spetta al Tecnico di garanzia, possono avere una durata massima di dodici mesi. Garantite premialità alle Unioni di Comuni.