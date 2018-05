R-Evolution del cibo: sicurezza alimentare e sostenibilità, Emilia-Romagna protagonista

L’Emilia-Romagna, leader in ambito italiano ed europeo per i prodotti di qualità - con un paniere di 44 tra specialità Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta) - si candida a diventare uno dei principali hub protagonisti sulla scena internazionale nei temi della ricerca, dell’innovazione e, più in generale, delle politiche in campo agroalimentare. Un obiettivo in grado al tempo stesso di valorizzare il territorio, con la rete delle università e dei centri di ricerca, e le eccellenze imprenditoriali.

È la sfida lanciata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a conclusione dei lavori del convegno “Food R-Evolution Made in Italy: Making the Best Better”, organizzato da Aster Emilia-Romagna, in collaborazione con il Cluster tecnologico nazionale Agrifood e Federalimentare, nel quadro del World Food Research & Innovation Forum, la piattaforma internazionale permanente di confronto sui temi della food security, food safety & sustainability avviata dalla Regione in occasione dell’Expo 2015 di Milano.

L’incontro si è svolto oggi nella giornata di apertura di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione in programma al quartiere fieristico di Parma fino a giovedì prossimo. Sono intervenuti, tra gli altri, il viceministro delle Politiche agricole, Andrea Oliviero, i presidenti di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, e Fiere di Parma, Gian Domenico Auricchio, e il vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro.