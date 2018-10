Lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, al via bando regionale da 1 milione di euro

Continua l’impegno della Regione per promuovere le pari opportunità attraverso il contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere contro le donne in situazione di emarginazione sociale, di sfruttamento, di discriminazione, con particolare riferimento alle migranti, rifugiate e richiedenti asilo.. Da oggi è on line sul sito Pari opportunità della Regione (http://parita.regione.emilia-romagna.it/) un bando per la presentazione di progetti finanziati con fondi regionali per 1 milione di euro (annualità 2019).



In particolare, saranno valorizzate le iniziative che si realizzeranno nei comuni montani nonché in quelli del basso ferrarese dell’Emilia-Romagna. Il termine ultimo per presentare le domande è il 30 novembre 2018.

Per l’assessora alle Pari opportunità, Emma Petitti, “è fondamentale sostenere e valorizzare l'attività che gli Enti locali e il mondo dell’associazionismo sviluppano e promuovono su questi temi, consolidando e dando continuità a quanto realizzato sino a ora”.

Come partecipare

La domanda per accedere al bando può essere presentata da tutti gli Enti locali, in forma singola o associata, oltre che da associazioni e organizzazioni del privato sociale dell’Emilia-Romagna.

Fra i criteri di valutazione saranno privilegiate le sinergie e il partenariato tra soggetti pubblici e/o privati, l’ampiezza territoriale dell’intervento, coerenza e logica nell’elaborazione della proposta progettuale, qualità del quadro economico.