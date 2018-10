Oltre 530mila euro per riqualificare e rendere sicuri i porti turistici dell'Emilia-Romagna

Via a contributi per oltre 530mila euro per la sicurezza e la riqualificazione dei porti regionali, comunali e degli approdi fluviali dell’Emilia-Romagna.

Sono sette gli interventi di manutenzione, dragaggio e scavo nei fondali per scongiurare rischi e danni alle imbarcazioni, alla pesca e al diportismo turistico finanziati, che saranno realizzati entro l’anno grazie alle nuove risorse, pari a 160 mila euro, appena approvate dalla Giunta regionale previste in assestamento di bilancio che vanno ad aggiungersi ai 370mila euro già stanziati a luglio per le strutture portuali.

Gli interventi interessano i porti regionali di Comacchio nel ferrarese, di Rimini e di Cattolica, nel riminese, e quelli comunali di Bellaria-Igea Marina e Riccione sempre nel riminese, di Cervia nel ravennate, e l’approdo fluviale di Boretto, nel reggiano.



Gli interventi e le risorse



Complessivamente, per le strutture portuali del riminese, sono circa 254mila euro le risorse stanziate dalla Giunta. In particolare, a Rimini con 100mila euro verrà dragata l’imboccatura del porto canale, mentre a Cattolica con un finanziamento pari a circa 49mila euro sono previsti interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e l’accessibilità alle imbarcazioni da pesca e da diporto anche in base al monitoraggio degli effetti sul litorale dopo le opere di prolungamento del molo di levante.

A Riccione con 55mila euro sono stati finanziati lavori urgenti nel passo di accesso del porto canale e il ripascimento dell’arenile a nord, utilizzando il locale sabbiodotto, per contrastare l’erosione della costa. Infine, a Bellaria-Igea marina è previsto un contributo di oltre 49mila euro per il dragaggio dei fondali per il ripristino del passo marittimo di accesso dal porto canale al mare per facilitare la navigazione.

A Cervia, nel ravennate, saranno finanziati con 105mila euro interventi di manutenzione e miglioramento dei fondali nell’asta del porto per la sicurezza della navigazione.

Nel ferrarese, a Comacchio, il finanziamento regionale ammonta a 121 mila euro per l’intervento di dragaggio del fondale antistante l’imboccatura del porto canale di Porto Garibaldi.

Infine, nel reggiano, nell’approdo fluviale di Boretto, sono sati finanziati con 50mila euro interventi di dragaggio e manutenzione al fine di movimentare e asportare materiali sabbiosi per migliorare la funzionalità del porto.