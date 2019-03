Oltre 5 milioni di euro per migliorare porti, luoghi di sbarco e sale di vendita all'asta del pescato

Oltre 5 milioni di euro per sostenere la pesca dell’Emilia-Romagna: aperto il secondo bando finanziato dal Feamp, il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, per realizzare infrastrutture più moderne ed efficienti e aumentare la competitività delle piccole e medie imprese del settore.

La misura è indirizzata ai Comuni costieri della regione per mettere in campo gli investimenti necessari a migliorare le strutture dei porti e delle sale per la vendita all’asta del pesce, oltre a interventi per la corretta raccolta di scarti e rifiuti marini andando nella direzione di una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, più efficiente e innovativa.

Cosa prevede il bando

Le risorse a carico del bilancio regionale sono per il 50% di provenienza comunitaria (circa 2,5 milioni), per il 35% statali sul Fondo di rotazione (più di un milione e 750mila euro) e per il restante 15% (oltre 750mila euro) della Regione.

Tra le spese ammissibili rientrano ad esempio, gli interventi di ristrutturazione e ampliamento delle banchine dei porti; la realizzazione di impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, acqua o energia elettrica per gli operatori; l’acquisto di macchinari ed attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca, interventi di dragaggio; analisi e valutazione per prevenire rischi per i pescatori; spese generali collegate alla realizzazione dell’intervento fino ad un massimo del 12% del totale delle altre spese ammesse.

Il contributo, in conto capitale, potrà coprire fino al 100% delle spese per interventi, da un minimo di 460mila euro ad un massimo di 1,2 milioni. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e della necessaria documentazione è fissato al prossimo 30 maggio.

I progetti già finanziati in Emilia-Romagna

Sono cinque i progetti, in corso di realizzazione, finanziati con il primo bando europeo del Feamp. A Cervia (Ra) è stata finanziata la ristrutturazione dell’area portuale del Porto canale che prevede l’ammodernamento e l’ampliamento della banchina in sponda destra.

A Bellaria-Igea Marina, nel riminese, è in corso la ristrutturazione della banchina del porto di pesca che prevede il rialzo della banchina posta in sinistra idraulica del porto canale, la sistemazione degli anelli, delle bitte da ormeggio e del bordo banchina in pietra d’Istria. L’intervento coprirà la zona di attracco dei pescherecci compresa tra la linea ferroviaria e il Circolo nautico per una lunghezza complessiva di circa 350 metri.

A Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, i contributi riguardano i lavori di riqualificazione funzionale dell’area del porto di pesca con l’ammodernamento delle banchine (innalzamento e allargamento). Inoltre, è previsto il consolidamento strutturale delle banchine frangiflutto e l’adeguamento dei sottoservizi presenti (raccolta acque piovane, condotte linee acquedotto ed elettrica) con conseguente rifacimento della pavimentazione.

Due infine gli interventi finanziati in provincia di Ferrara: a Comacchio un primo lotto prevede la ristrutturazione della pavimentazione delle aree di sbarco e degli impianti di erogazione dei servizi ai pescherecci (energia elettrica e acqua potabile) del porto canale a Porto Garibaldi. Altri interventi serviranno a realizzare un nuovo sistema d’asta e una applicazione per la valorizzazione del pescato del mercato ittico, mentre nel porto regionale di Goro le risorse serviranno per la messa in sicurezza della banchina.