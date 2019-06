Nuove tappe nell'Appenino parmense per il tour del presidente Bonaccini: Borgo Val di Taro, Passo Cento Croci, Bedonia e Varsi

Visita all'ospedale di Santa Maria, in corso di potenziamento con un investimento di 2,7 milioni della Regione: "Al lavoro insieme per dare più servizi al territorio e alle comunità locali"

Le comunità e i bisogni delle persone che vivono nei territori montani, dai servizi per l’assistenza, la salute e il benessere, alla mobilità, dalle opportunità di lavoro a quelle del fare impresa, dalle infrastrutture immateriali alle opere per produrre energia pulita, fino agli interventi di prevenzione e manutenzione per la difesa del suolo contro il dissesto idrogeologico.



Sono i temi principali affrontati dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza, Giammaria Manghi, nella penultima tappa del “tour della montagna” oggi nell’Appennino parmense. Un viaggio lungo tutta la dorsale appenninica - nelle scorse settimane nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, per concludersi la prossima settimana di nuovo nel piacentino - di incontro, ascolto e dialogo, voluto per un rilancio della nostra montagna come luogo del buon vivere, per contrastarne spopolamento e dissesto, anche come arma di contrasto al cambiamento climatico.

Ed è proprio dai servizi per l’assistenza e i bisogni di cura e salute delle persone, che ha preso il via il tour del presidente a Borgo Val di Taro con la visita all’ospedale Santa Maria - finanziato con oltre 3,3 milioni di euro, di cui 2,7 di fondi regionali - dove ha incontrato professionisti, medici, tecnici, operatori e dirigenti della struttura.

Sempre in campo sanitario un ulteriore investimento, pari a 800 mila euro, permetterà di realizzare la Casa della Salute di Fornovo Taro. La struttura andrà ad arricchire l’offerta di servizi delle Valli Taro e Ceno che contano attualmente 4 Case (Medesano, Bedonia, Berceto e Varsi) che diventeranno 6 nel 2020 con Borgotaro e, appunto Fornovo.

Le altre tappe questa mattina sempre a Borgo Val di Taro per due eventi centrati sulla comunità come risorsa capace di accogliere e stare al fianco delle persone. In mattinata Manghi, con la partecipazione, tra gli altri, del presidente Avis regionale, Maurizio Pirazzoli, ha incontrato i volontari Avis Borgotaro-Albareto che, in questi giorni, festeggiano i 60 anni di fondazione della locale sezione. Un’organizzazione che conta qui 497 volontari che hanno donato 544 sacche di sangue e che in collaborazione con le scuole del territorio - medie e superiori - promuove tra i giovani l’educazione alimentare e i corretti stili di vita, oltre al valore dell’impegno volontaristico.

E poi il presidente Bonaccini per le premiazioni del secondo Torneo sanitario nazionale Anpas e il pranzo coi volontari, alla presenza dei presidenti nazionale, Fabrizio Pregliasco, e regionale, Miriam Ducci, dell’associazione che con le attività di primo soccorso e trasporto disabili, rappresenta, per la nostra regione, un pilastro nel campo socio-sanitario, di protezione e servizio civile e per la solidarietà internazionale come l’accoglienza dei minori bielorussi dopo Chernobyl.

Il Parco eolico di Albareto e Tornolo

Nel pomeriggio la visita del presidente al Parco eolico al Passo Cento Croci con i sindaci di Tornolo, Renzo Lusardi, e di Albareto, Davide Riccoboni. È un impianto ‘diffuso’ (5 aerogeneratori a Tornolo da 3 MW e 6 ad Albareto per 19,8 MW) in grado di produrre energia pulita equivalente al fabbisogno energetico di circa 20 mila famiglie ed è il più grande, non solo dell’Emilia-Romagna ma di tutto il nord Italia. Si trova al confine tra Emilia-Romagna e Liguria a 1.200 metri di altezza sul livello del mare ed è stato realizzato dalle ditte Oppimitti di Pessola (Parma) e Fri-El Albareto (Bolzano) con mezzi propri di Fri-El Graeen Power e attraverso un finanziamento in project financingda 22,9 milioni di euro.

Appennino Smart, un piano da 15 milioni di euro per rilanciare le zone montane tra parmense e piacentino

Prima dell’incontro istituzionale, la tappa di Bonaccini, con il sottosegretario alla Presidenza, Manghi, al seminario di Bedonia, nuova occasione per parlare di promozione del territorio e valorizzazione turistica.

E poi, per incontrare amministratori e imprenditori, a Varsi, ultima meta della giornata parmense, per illustrare il pacchetto di interventi che interessa 29 Comuni montani tra cui 13 nel parmense. Approvato dalla Giunta regionale e dal Comitato nazionale aree interne, “Appennino Smart” può contare su finanziamenti per 15 milioni di euro, di cui 10 della Regione, quasi 4 di fonte nazionale e 1 di cofinanziamento locale, per rilanciare la crescita, attraverso 24 interventi, di un territorio che conta oltre 58mila abitanti, due province (Piacenza e Parma), 4 Unioni montane e 29 Comuni, di cui 13 nel parmense. Tra questi, sette classificati in “area progetto” e dunque direttamente coinvolti negli interventi: Pellegrino Parmense, Bore, Bardi, Varano de’ Melegari, Varsi, Tornolo, Terenzo; sei in “area strategia”, su cui si irradiano gli effetti delle misure: Bedonia, Compiano, Albareto, Valmozzola, Solignano e Borgotaro.

Cinque gli ambiti di intervento: socio-sanitario (oltre 1,3 milioni di euro per la Medicina di iniziativa a sostegno di anziani e soggetti fragili, housing sociale e rafforzamento dell’emergenza-urgenza), scolastico (oltre 1,1 milione di euro per affrontare il problema delle pluriclassi, della conciliazioni dei tempi lavoro-famiglia e della didattica digitale) , accessibilità (oltre 6,5 milioni di euro per infrastrutture a banda ultralarga e i progetti di taxi sociale e servizi flessibili di trasporto), associazionismo istituzionale di area vasta (circa 1 milione di euro per la gestione comune dei sistemi informativi e di protezione civile) e agricoltura (oltre 4,7 milioni di euro per favorire lo sviluppo turistico di foreste e pascoli, creare itinerari escursionistici e un polo tecnico-professionale sull’agroambiente e lo sviluppo rurale).

La fiscalità di vantaggio e le infrastrutture immateriali

Ancora lavoro, crescita e innovazione i temi sviluppati a Varsi con il focus sulla fiscalità di vantaggio varata con l’ultima manovra di bilancio regionale proprio per i territori montani.

Una misura coperta da 36 milioni di euro di risorse regionali nei prossimi tre anni che prevede un taglio dell’Irap fino al 50% per le aziende e gli esercizi commerciali che operano nei Comuni montani, oltre all’azzeramento per un triennio per le nuove aziende e le start up.

E ulteriori opportunità per le imprese anche grazie al piano per la banda ultralarga (Bul), finanziato nel parmense con oltre 2 milioni di euro di fondi europei. In particolare, sui 23 Comuni montani interessati dai lavori, in 8 sono già stati aperti i cantieri, mentre in 11 apriranno nei prossimi mesi e nel 2020 sono previsti a Varsi e Borgo Val di Taro. Per quanto riguarda le aree produttive, sono 11 quelle connesse alla Bul e 45 gli access point EmiliaRomagnaWiFi realizzati da Lepida.