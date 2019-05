Motor Valley Fest, a Modena dal 16 al 19 maggio il primo festival della 'terra dei motori'

Pronta al debutto la prima edizione di Motor Valley Fest: a Modena, dal 16 al 19 maggio prende il via la manifestazione a ingresso libero, che celebra la passione per le auto e vede protagoniste le più grandi aziende di due e quattro ruote, come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Dallara, Pagani, Ducati, e le eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio, come la cucina stellata di chef Bottura.

Una vera e propria ‘motor experience’, fra tradizione e innovazione, dove ammirare fuoriserie e bolidi da sogno, e salutare le intramontabili vetture della “corsa più bella del mondo” la 1000 Miglia - che passa in città sabato 18 maggio - o i rari esemplari del Ferrari Tribute, lo storico raduno del Cavallino rampante. Ampio spazio anche alle nuove tecnologie del settore automobilistico grazie a una serie di eventi rivolti in particolare a studenti universitari e startup.

Cosa c'è in programma

A dare il via ufficiale, giovedì 16 maggio alle 9.30, sarà il convegno “Il futuro dell’automotive” al Teatro comunale Pavarotti. Al termine il taglio del nastro al Villaggio Motor Valley, allestito nel cortile d’onore del Palazzo ducale.

“Innovation & Talents” sono al centro delle iniziative nel Laboratorio aperto (Ex centrale Aem) che coinvolgono le più grandi aziende del settore, 35 tra le migliori startup nazionali e internazionali e numerose università italiane per un fertile di scambio di idee di business all’avanguardia. Un’occasione per i giovani talenti, grazie ai numerosi talk di importanti aziende del settore come Hpe Coxa, Dallara, Ducati, Bosch, Lamborghini, Accenture, Continental e Pirelli.

“Expo”, è il tema ricorrente degli eventi in programma nel centro della città che permetteranno ad appassionati e curiosi di ammirare modelli all’avanguardia e gioielli senza tempo della tradizione automobilistica italiana grazie ad esposizioni come quella del Museo Alfa Romeo e del Museo Stanguellini e alle mostre del Museo Enzo Ferrari dedicata ai “capolavori senza tempo” del cavallino rampante, e al Museo Ferrari di Maranello, dedicata ai 90 anni della Scuderia

Ad animare l’Autodromo di Modena è il filone “Adrenalina” che coinvolge i visitatori nel travolgente mondo delle auto da corsa con dimostrazioni, test drive, hot lap con l’evento Motor1Days, il “parco divertimenti” della Motor Valley, in calendario nel week end del 18 maggio e 19 maggio.

Tra gli altri eventi, la tappa italiana della Season Alpha di Roborace, il primo campionato al mondo di auto a guida autonoma. E nella pista allestita all’esterno del Pala Molza, i bambini possono salire a bordo di go kart elettrici, con corsi di guida sicura.

Al Parco Novi Sad, grande attesa per le Ferrari di F1, Ferrari XX e Ferrari Challenge nel pomeriggio di sabato sarà allestito il Paddock del Cavallino rampante. E per provare il brivido delle piste da corsa, al Motor Sim Show – Villaggio simulatori in Piazza Sant’Agostino è possibile cimentarsi a bordo di simulatori virtuali di F1, supercar e rally per divertirsi e vivere esperienze adrenaliniche. Domenica è prevista anche una parata lungo la Via Emilia, fino al centro, con le auto dei Club di collezionisti.

Ma il Festival non è solo motori. I ristoratori del Consorzio Modena a tavola fanno scoprire e assaggiare i piatti preferiti da piloti e personaggi legati al mondo dell’automobilismo, da Alboreto a Villenueve, da Ferrari a Regazzoni.

Piazza Matteotti per l’occasione diventa “Piazza del gusto” e ospita tre giorni di eventi, degustazioni, show cooking dedicati ai prodotti Dop e Igp del territorio.

Previsto anche un programma serale con la “Notte dei motori”, venerdì 17, e “Nessun dorma”, la notte bianca di sabato con musei e negozi aperti oltre a proiezioni, musica e danza live, food truck, animazioni per bambini, artisti di strada curate in collaborazione con le associazioni culturali.

Il Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi, Comune di Modena, Bologna Fiere, Associazione Motor Valley Development, Vision Up e Aci Modena.

Online programma e informazioni: www.motorvalleyfest.it.