Mostra di Venezia. L'assessore Corsini premia i vincitori del Soundtrack Stars Award 2018

Assegnato a “Capri-Revolution”, diretto dal regista napoletano Mario Martone, il premio Soundtrack Stars Award 2018 per la migliore colonna sonora tra i film del concorso ufficiale della 75^ Mostra internazionale del cinema di Venezia. A ritirare il premio, consegnato oggi pomeriggio all’Italian Pavillon dell’Hotel Excelsior - Lido dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, i due autori: Sacha Ring, maestro tedesco della musica elettronica e produttore discografico, e Philipp Thimm, polistrumentista che da anni collabora con lui al fortunato progetto Apparat.

Il Soundtrack Stars Award, evento organizzato dall’agenzia Free Event di Faenza (Ra), in collaborazione con Sngci, il sindacato nazionale giornalisti cinematografici, Siae (Società italiana deli autori ed editori) e con la partecipazione di Apt Servizi Regione Emilia-Romagna e Emilia-Romagna Film Commission, punta a valorizzare il ruolo fondamentale della musica nel mondo del cinema.

A Thom Yorke, leader della rockband inglese Radiohead, è andato invece il premio per il Migliore brano originale per la canzone “Suspirium”, scritta per il film “Suspiria”, di Luca Guadagnino. Una menzione speciale, infine, per Judy Hill, tar i protagonisti di “What you gonna do when the world’s on fire”, di Roberto Minervini.

Nella giuria tutta la femminile della 6^ edizione del Soundtrack Stars Award, presieduta da Laura Delli Colli, presidente di Sngci, due membri d’eccezione come l’attrice Violante Placido per il cinema e la cantante Paola Turci.