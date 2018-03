Missione in Israele, collaborazione scientifica tra gli Atenei e nuove opportunità di crescita per le imprese

Sviluppare la collaborazione scientifica tra gli Atenei e la Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna e il sistema universitario di Israele. Creare occasioni di crescita per le imprese regionali nei settori high tech e identificare strutture israeliane di riferimento per dare vita a nuove partnership. Sono gli obiettivi della missione, che si è conclusa oggi, della Regione Emilia-Romagna in Israele, guidata dall’assessore al Coordinamento delle politiche europee e all’Università e Ricerca, Patrizio Bianchi, e di cui hanno fatto parte anche Università di Bologna, Università di Modena e Reggio Emilia, Aster, Cineca e Cnr.

La destinazione rientra nella strategia regionale di dialogo e tessitura di relazioni stabili con i principali players internazionali della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, e con selezionati investitori finanziari. Gli incontri si sono concentrati sulle eccellenze scientifiche e tecnologiche del Paese, con la visita alla Beersheva University, alla Tel Aviv University, al centro di ricerca Technion di Haifa, a quello di Ibm, il secondo più importante al mondo dopo la sede di New York, e all’Accademia di Belle arti e design Bezalel di Gerusalemme.

Le aree di potenziale collaborazione tra Emilia-Romagna e Israele riguardano in particolare i dottorati internazionali e i progetti di ricerca bilaterali negli ambiti delle tecnologie Ict, automotive, restauro e life science (che riguarda, tra i vari ambiti, biotecnologie, farmaceutica, sanità, tecnologia medica, chimica). E già dai prossimi mesi, su questi temi, è prevista la partecipazione di entrambi i Paesi a eventi internazionali sia in Israele che in Italia.

Uno dei punti di forza dell’Emilia-Romagna per cui Israele guarda con interesse a questa regione è rappresentato dalla qualità e dall’estensione del suo sistema manifatturiero, oltre che dagli interventi che la Regione sta realizzando, come lo sviluppo delle infrastrutture telematiche, la creazione del nuovo Bologna Big Data Technopole e gli investimenti nelle tecnologie innovative, soprattutto nell’ambito di Industria 4.0.