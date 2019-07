Memoria: dalla Regione quasi 1,2 milioni di euro per progetti con gli studenti, iniziative pubbliche e ricerca scientifica

Ricerca scientifica e divulgazione, valorizzazione del patrimonio librario e documentario, attività didattica, servizi bibliotecari ed archivistici, iniziative pubbliche di divulgazione, riflessione e confronto.

Va in questa direzione l’impegno della Regione Emilia-Romagna per salvaguardare, attraverso progetti mirati ed iniziative culturali, la memoria e la storia del Novecento.

Per questo sono stati assegnati in questi giorni dalla Regione, in attuazione della legge regionale 3/2016, complessivamente 1 milione e 181 mila euro. Serviranno per realizzare progetti ed iniziative che saranno realizzate a cura di Istituti storici e altri soggetti pubblici e privati che hanno partecipato al bando uscito nei mesi scorsi, e del quale oggi si conosce l’esito.

I finanziamenti

Una prima tranche, pari a 437.500 euro, è stata destinata ad associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, Comuni e Unioni di Comuni, sostiene progetti e iniziative che si occupano della tutela e della conservazione dei documenti storici, della ricerca e della raccolta delle testimonianze e della valorizzazione dei luoghi della memoria. Hanno presentato domanda 46 soggetti privati e 15 pubblici. Di questi, sono stati ammessi a contributo 42 privati (a cui sono stati assegnati complessivamente 338.500 euro) e 14 soggetti pubblici, Comuni e Unioni di Comuni (99 mila euro).

Inoltre, la Regione ha destinato 542.500 mila euro ai 12 Istituti storici regionali convenzionati come contributo annuale a sostegno della programmazione delle loro attività, cui si aggiungono 100 mila euro sia all’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Re) che all’Istituto Storico Parri di Bologna.

Il quadro dei finanziamenti si completa con l’assegnazione di 151 mila euro a 6 progetti di rete presentati da Istituti storici della rete Insmli. Infine, il contributo annuale a sostegno del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, di 50 mila euro.

Per maggiori informazioni: https://www.regione.emilia-romagna.it/memoria-del-novecento/normativa