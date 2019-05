Maltempo, domani nuova allerta arancione per temporali e vento in tutta l’Emilia-Romagna

L’ha emessa l’Agenzia regionale di protezione civile su previsioni Arpae per tutta la giornata di domenica 12 maggio

Una nuova ondata di maltempo è attesa domani, domenica 12 maggio, su tutta l’Emilia-Romagna.

L’Agenzia regionale di Protezione civile, in base alle previsioni meteo di Arpae, ha diffuso una allerta arancione per temporali, criticità idraulica, idrogeologica a partire da questa notte e per le successive 24 ore.

Sono interessate le pianure nel parmense, reggiano, modenese, bolognese, ferrarese e ravennate (zone D e F), i bacini romagnoli ed orientali emiliani e la costa romagnola e ferrarese (zone A, B e C).

Allerta arancione anche per il vento che riguarda le montagne romagnole (sottozona A1), quelle emiliane da Piacenza a Bologna (sottozone C1, E1 e G1) e la costa romagnola e ferrarese (sottozone B2 e D2).

Si prevede infatti un aumento della ventilazione sul crinale appenninico e sul settore costiero che, insieme alle raffiche associate ai fenomeni temporaleschi, potrebbe superare nel pomeriggio/sera la soglia di 40 nodi (valore 8 della scala Beaufort). Intensificazione anche del moto ondoso nella seconda parte della giornata, con altezza dell'onda prevista superiore a 2,5 metri.

Si consiglia di consultare l'Allerta e gli scenari di riferimento e di seguire l'evolversi degli eventi sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it