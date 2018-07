L'Emilia-Romagna a Vienna promuove i migliori prodotti enogastronomici

E’ partita oggi l’iniziativa della presidenza italiana dell’Osce e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese a Vienna. Il primo evento di lancio, curato, promosso e organizzato dalla Delegazione italiana presso l’Osce e Regione Emilia-Romagna (che ha la presidenza della Conferenza delle Regioni), che ha dato il via alle celebrazioni è stato anche un modo per raccontare “l’unità d’Italia in cucina” attraverso una mostra presso la sede dell’Osce a Vienna che, accanto a vini e piatti tipici regionali preparati dallo chef Alberto Bettini dell’Associazione ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi, ripercorre le tappe della vita e le opere di Pellegrino Artusi.



Le date di #italiantaste a Vienna:

6 luglio – Emilia-Romagna

27 settembre: Friuli Venezia Giulia

1° novembre – Piemonte

8 novembre - Sicilia

22 novembre- Liguria

13 dicembre – Toscana

20 dicembre - Lombardia