La vicepresidente Schlein e l'assessore Donini in visita all’ospedale di Modena: "Grati a chi si sta battendo per la salute dei cittadini"

Dopo l’ospedale di Piacenza, pochi giorni fa, l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, torna a visitare un altro nosocomio della regione per far sentire la vicinanza delle istituzioni al personale sanitario e ai pazienti nella difficile fase dell’emergenza da Coronavirus. Oggi, nel pomeriggio, è stata la volta del Policlinico di Modena, dove, assieme alla vicepresidente con delega alle disuguaglianze, Elly Schlein ha incontrato la Task force dei sanitari che gestisce in maniera diretta l'emergenza a livello provinciale.

Presenti i primari di diversi reparti sia del Policlinico sia dell'Ospedale civile di Baggiovara, tra cui quelli di malattie infettive, pronto soccorso, Terapie intensive, pneumologia, reparti Covid. Ad accompagnare l’assessore durante la visita il direttore amministrativo dell’ospedale di Baggiovara, Lorenzo Broccoli e il direttore sanitario del Policlinico, Luca Sircana, il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Antonio Brambilla e il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli.

Il Policlinico e l’Ospedale Civile di Baggiovara rientrano tra le sei realtà individuate nell’ambito del progetto dell’Hub nazionale per la Terapia Intensiva.