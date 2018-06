La saga emiliana di Don Camillo e Peppone rivive a 50 anni dalla scomparsa di Giovannino Guareschi

L'omaggio dell'Emilia-Romagna in un cartellone di eventi lungo un anno tra mostre, concorsi letterari, conferenze e film

Un anno di celebrazioni con mostre, rassegne cinematografiche, concorsi letterari, presentazioni di libri, conferenzee dibattiti culturali, nel ricordo di Giovannino Guareschi, originario di Fontanelle di Roccabianca, nel Parmense, scomparso a Cervia nel 1968.

A cinquant’anni dalla morte del grande scrittore e giornalista, meglio noto al grande pubblico come il ‘papà’ di Don Camillo e Peppone, i due personaggi resi celebri dai suoi libri e protagonisti della fortunata saga cinematografica ambientata nella Bassa, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di rendere omaggio e offrire il proprio contributo alla valorizzazione della sua figura di intellettuale rigoroso e onesto, capace di parlare al cuore della gente.

La presentazione alla stampa del ricchissimo cartellone di iniziative ed eventi culturali nel segno di uno degli autori italiani più tradotti e venduti nel mondo, che proseguirà fino a maggio 2019, è avvenuta questa mattina a Bologna presso la sede della Giunta regionale, con la partecipazione degli assessori regionali Andrea Corsini (Turismo) e Massimo Mezzetti (Cultura) e la presenza dei sindaci dei Comuni di Roccabianca, Marco Antonioli, e di Busseto, Giancarlo Contini, che hanno promosso la nascita del Comitato organizzatore, presieduto da Giorgio Vittadini, uno tra i fondatori del Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini, oltre al coordinatore generale del progetto, il giornalista e scrittore Egidio Bandini.

Nel programma spiccano un paio di iniziative organizzate direttamente dall’Istituto per i beni culturali della Regione (Ibc), tra cui una mostra di fotografie autografe dello scrittore che sarà inaugurata proprio a Cervia il prossimo 20 luglio.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sui progetti di sviluppo e promozione turistica del territorio dove sono ambientate le storie che vedono come protagonisti Don Camillo e Peppone ad un anno dalla nascita di Destinazione Emilia, la ‘rete’ tra istituzioni e soggetti privati che riunisce sotto un unico marchio le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e che si affianca, nella nuova governance del turismo regionale, a Destinazione Romagna e Città metropolitana, che comprende i territori di Bologna e Modena.

Il cinema, occasione di sviluppo per il turismo

Il progetto prevede di organizzare itinerari ad hoc per gli appassionati che desiderano visitare i luoghi di set cinematografici e che possono raccontare la vita o l’universo creativo di un regista.

Uno degli appuntamenti di spicco delle celebrazioni 2018-2019 sarà un festival cinematografico, in programma a Busseto, nel parmense, tra novembre e dicembre prossimi, dedicato appunto alla saga ‘Don Camillo e Peppone’, con proiezioni ospitate nel prestigioso Teatro Verdi. E per le prossime edizioni si sta già pensando di allargare l’iniziativa all’intera cinematografia emiliano-romagnola e rurale del 900.

Il ruolo dell’Istituto beni culturali della Regione

A questa iniziativa se ne affiancherà una seconda, sempre di matrice Ibc. Sul lungomare di Cervia, nel ravennate, dal 20 luglio al 20 agosto, sarà allestita una mostra di fotografie autografe scattate dal 1935 agli anni Sessanta, provenienti dall’Archivio Guareschi costudito dal figlio Alberto. Una scelta di immagini, rigorosamente in bianco e nero, che offre uno spaccato inedito della sua multiforme produzione artistica.

Tra gli eventi di spicco inseriti nel programma c’è anche Ruote 77, mostra itinerante di testi, foto e disegni che ripercorre lo straordinario viaggio in bicicletta da Milano a Rimini lungo la via Emilia fatto da Guareschi nel 1941 per raccontare attraverso una serie di articoli usciti sul Corriere della Sera i luoghi e le persone incontrate durante il percorso. La mostra, che nei fine settimana estivi toccherà tutte le principali città dell’Emilia-Romagna, culminerà a fine agosto con una conferenza nell’ambito del Meeting di Rimini, preceduta e accompagnata da altre iniziative.

Da segnalare, inoltre, i numerosi appuntamenti estivi in programma a Cervia e la mostra concorso internazionale di disegno umoristico “World Humor Award”, a Salsomaggiore Terme (26 agosto – 6 settembre).

Infine, a settembre, il Comune di Roccabianca emanerà un bando per il Concorso letterario nazionale rivolto al mondo della scuola intitolato a “Giovannino Guareschi e il suo Grande Mondo Piccolo”.