La Regione si muove elettrico Dal Gruppo Toyota una berlina ibrida in comodato d'uso gratuito per un anno, 'firmata' col logo dell'eco-Piano regionale. "Impegno per mobilità sostenibile" Tweet Tweet L'Emilia-Romagna si muove elettrico. Il Gruppo Toyota ha consegnato alla Regione una Lexus GS Hybrid, autovettura ibrida a basse emissioni e dal limitato impatto ambientale ed energetico ceduta in comodato d'uso gratuito per un anno e da utilizzare per le esigenze istituzionali dell'Ente. La consegna è stata sancita oggi durante l'incontro fra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Andrea Carlucci. Sulla berlina è stato posto il logo "Mi muovo elettrico", dal nome del Piano regionale che ha visto la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i gestori di energia e i maggiori Comuni. Tali accordi hanno portato alla realizzazione di progetti pilota basati sullo sviluppo della mobilità elettrica e hanno consentito l'installazione, a carico dei gestori, di circa 130 strutture innovative per la ricarica dei veicoli elettrici per persone e merci localizzate in sede pubblica e punti polari di interscambio modale principalmente lungo l'asse della via Emilia e le altre principali direttrici viarie. Parallelamente, la Regione ha proposto e firmato intese sempre con i maggiori Comuni del territorio per l'armonizzazione delle regole di accesso e sosta dei veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato dei centri urbani, accordi aperti a tutte le amministrazioni che vogliono aderire. Inoltre, nel Bilancio 2018 della Regione, all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea legislativa di giovedì prossimo, la Giunta ha stanziato 1 milione di euro per non far pagare il bollo alle auto ibride. Dal canto suo, il Gruppo Toyota mette in campo la tecnologia Full Hybrid, in grado di contribuire immediatamente alla riduzione delle emissioni, dell'inquinamento acustico e dei consumi. Non va poi dimenticato che le auto ibride non hanno bisogno di essere ricaricate e quindi non è necessario alcun investimento infrastrutturale. Toyota e Lexus lavorano per diffondere un nuovo concetto di mobilità a basse emissioni che sia sempre di più al servizio dei cittadini e delle comunità. La più grande prova di questo impegno è proprio la tecnologia Full Hybrid, la motorizzazione oggi più adatta per procedere verso l'obiettivo "emissioni zero", obiettivo che l'azienda si è posta a livello globale.

