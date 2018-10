La Regione Emilia-Romagna chiama a raccolta la Società italiana degli economisti

Al via a Bologna la riunione scientifica annuale. L'assessore Patrizio Bianchi: "Condividere nuove analisi per rafforzare il sistema economico-sociale regionale"

Oltre 250 economisti provenienti da tutta Italia per discutere delle grandi questioni economiche e sociali del nostro tempo. Per la prima volta la riunione annuale della Società italiana degli economisti - giunta alla sua 59esima edizione - viene ospitata da una Regione, l’Emilia-Romagna, e da un network di università, facoltà e dipartimenti, EmiliaLab, la rete dei dipartimenti di economia degli atenei emiliano-romagnoli (Ferrara, Parma, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Bologna).

Una conferenza, in corso da oggi e fino a sabato in varie sedi regionali (Torri Aldo Moro-Fiera), animata da studiosi ed esperti, anche internazionali, che la Regione ed EmiliaLab hanno voluto a Bologna per offrire al territorio e ai suoi protagonisti l’occasione di aprire il dibattito accademico.

Principale tema del convegno, che nasce da un protocollo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Sie, associazione che promuove la ricerca economica e la sua discussione e diffusione è: crescita, sviluppo e ruolo dei governi regionali e nazionali negli attuali scenari ormai da tempo globalizzati. Contributi teorici di macro e microeconomia saranno discussi durante i tre giorni, assieme a studi di economia politica e politica economica, analisi di economia applicata ed economia pubblica, contributi di storia del pensiero e di storia dell’economia.

Tra i tanti argomenti che saranno affrontati nelle sessioni plenarie e parallele: innovazione e cambiamento strutturale delle economie e della società, immigrazione, industria e organizzazione della produzione, protezionismo, politiche industriali e commercio internazionale, competenze per lo sviluppo, qualità del lavoro. Ma si parlerà anche dell’esperienza di Paesi a consolidata industrializzazione, l’Europa, delle sfide della Cina e dei Paesi emergenti, e soprattutto del ruolo delle economie regionali e dei governi locali.

La 59ma Riunione scientifica annuale della Società italiana degli Economisti è cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell’ambito del progetto “Il Patto per il Lavoro: competenze e strumenti per il partenariato istituzionale e socio economico”, con il supporto scientifico di EmiliaLab e con il sostegno di Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA - e di BPER Banca.