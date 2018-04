La Regione Emilia-Romagna aderisce al "patto" in difesa dello zucchero Made in Italy

La Regione Emilia-Romagna si schiera a fianco dei bieticoltori e aderisce al ‘patto’ in difesa dello zucchero italiano, il manifesto-appello lanciato da Coprob, la più importante industria saccarifera nazionale, con due stabilimenti produttivi a Minerbio (Bo) e Pontelongo (Pd), per la tutela e la salvaguardia dell’unica filiera agroindustriale al 100% Made in Italy, fortemente radicata sul territorio regionale. Un settore di rilevante importanza economica anche per l’indotto che genera e il cui futuro è messo a rischio dall’accresciuta pressione competitiva sui prezzi da parte dai Paesi nordeuropei come Francia e Germania dopo la liberalizzazione del mercato a fine 2017.



È l’impegno ribadito dal presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, e dall’assessore all’Agricoltura, Simona Caselli, nell’incontro che si è svolto a Bologna, nella sede della Regione, e al quale hanno partecipato i due vicepresidenti dell’industria cooperativa bolognese, Giovanni Tamburini e Piero Cavrini, accompagnati dal presidente e dal direttore di Confcooperative Emilia-Romagna, Francesco Milza e Pierlorenzo Rossi, e dal sindaco di Minerbio, Lorenzo Minganti. Un primo appuntamento al quale seguiranno altri di carattere più immediatamente operativo per la messa a punto di una strategia complessiva di rilancio di un comparto che interessa circa 38mila ettari nel Nord Italia, di cui quasi 24mila in Emilia-Romagna, con un indotto economico complessivo superiore a 200 milioni di euro.

Barbabietole amiche dell’ambiente, dalla Regione 1,25 milioni

La barbabietola è una coltura preziosa nell’ambito della tradizionale rotazione agraria e virtuosa anche dal punto di vista ambientale, perché un ettaro di barbabietole cattura la stessa quantità di C02 di un ettaro di bosco. Anche per questo motivo la Regione Emilia-Romagna ha attivato diverse azioni a sostegno della coltura; ultima in ordine di tempo lo stanziamento di 1,25 milioni di risorse regionali da erogare agli agricoltori sotto forma di contributi ad ettaro in regime de minimis.

I numeri di Coprob: 5500 aziende, 180 milioni di euro investiti, 260 mila tonnellate prodotte nell’ultima campagna saccarifera

Coprob, che associa circa 5.500 aziende agricole sulle 7.000 totali che conferiscono barbabietole ai due impianti di Minerbio e Pontelungo, ha investito 180 milioni di euro nell’ultimo decennio per aumentare la propria capacità produttiva, che nell’ultima campagna saccarifera 2017-2018 ha superato le 260mila tonnellate di zucchero. Inoltre sta accelerato sullo sviluppo della filiera agricola grazie a un nuovo modello di partecipazione dei soci, organizzati in ‘Club territoriali’ per testare direttamente in campo tutte le novità in fatto di genetica e nuove tecnologie, con il risultato di un aumento della produzione di zucchero per ettaro con punte fino al 50% in più rispetto alle medie storiche.

L’ultima frontiera dell’innovazione per Coprob è la bieticoltura 4.0, di precisione: da quest’anno, infatti, partirà la sperimentazione della coltivazione biologica, in modo da lanciare sul mercato già nel 2019 lo zucchero bio. Un’ulteriore diversificazione rispetto al prodotto tradizionale, l’unico al 100% italiano, tracciato dal campo alla tavola, commercializzato con il marchio “Italia Zuccheri” e che reca impresso sulla confezione la foto dei coltivatori.