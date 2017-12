Info La Destinazione Turistica Romagna si presenta A Rimini il ministro Franceschini, il presidente Bonaccini e l'assessore Corsini incontrano gli operatori Tweet Tweet La Destinazione turistica come risposta ai nuovi modi di fare vacanza, orientati alla fruizione in un unico soggiorno di tanti prodotti differenti: dal cibo alla natura, dallo sport e wellness ad arte e cultura, alla scoperta del territorio e dei suoi mille volti, da quelli più noti e amati alle proposte più innovative legate allo slow tourism. Con la nuova legge regionale 4/2016 sul turismo, che porta la firma dell’assessore, Andrea Corsini, si è infatti passati dai “prodotti” (costa, terme, città d’arte e appennino) alle “destinazioni” con i singoli territori che partecipano al coordinamento turistico e a un’offerta di vacanza eterogenea. Tre le destinazioni turistiche individuate da Regione e Apt Servizi Emilia-Romagna, l’azienda di promozione turistica regionale: la Destinazione Romagna (che comprende i territori delle province di Rimini, Ravenna, Forli-Cesena e Ferrara), la Destinazione Città metropolitana di Bologna (che comprende anche Modena) e infine la Destinazione Emilia occidentale (con Reggio Emilia, Parma e Piacenza). La Destinazione turistica Romagna è stata ufficialmente presentata oggi alle istituzioni e agli operatori turistici, a Rimini nella sala Ressi del prestigioso Teatro Galli. Presenti il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale al Turismo e commercio, Andrea Corsini, il presidente di Destinazione Romagna, Andrea Gnassi, e i presidenti delle province di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena, Michele De Pascale, Tiziano Tagliani e Davide Drei, i sindaci dei capoluoghi e di Cesena, Paolo Lucchi, e il coordinatore della cabina di regia della destinazione, Gianfranco Vitali. Compito delle destinazioni sarà il miglioramento e la qualificazione dei prodotti esistenti, per aumentare l’appeal della Regione sui mercati turistici, nonché la creazione di proposte di vacanza innovative, supportate dall’attività di promozione e internazionalizzazione di Apt. In particolare, sono due gli aspetti su cui si punta: investire risorse per attrarre i grandi tour operator e fornire una linea di sostegno ai vettori aerei che proporranno la Destinazione Romagna. Archivio news Azioni sul documento Stampa Approfondimenti La Destinazione Turistica Romagna in numeri Link Il sito del presidente Stefano Bonaccini

