L’integrazione sale sul palco, bande da tutta Italia per i ‘Rulli Frulli Days’

In arrivo un’ondata di musica, riflessione, interscambi tra progetti musicali, proiezioni, che fanno della diversità e dell’integrazione un valore. Sono i ‘Rulli Frulli Days’ festival organizzato dalla banda omonima a Finale Emilia (Mo), il 31 maggio e il primo giugno negli istituti secondari «Morandi» e «Calvi».

Protagonista e promotrice dell’iniziativa è la banda Rulli Frulli, nata da un'idea di Federico Alberghini come un percorso di crescita nei confronti dell'altro e nel rispetto delle diverse capacità, presso la Fondazione C. & G. Andreoli. Attiva dal 2010 come banda di percussioni autocostruite utilizzando materiali di recupero, inizia a coinvolgere ragazzi e ragazze dai 12 ai 30 anni, abili e diversamente abili. Col tempo la Banda Rulli Frulli diventa una realtà capace di superare le differenze facendo musica d'insieme.

Dall’esperienza della Banda Rulli Frulli e dall'incontro con progetti musicali di inclusione sociale, sostenuti dalla Fondazione Alta Mane Italia, nasce l'idea di far dialogare queste realtà, che hanno in comune il fatto di essere composte anche da soggetti deboli (musicisti diversamente abili, migranti e rifugiati, o ragazzi con un passato anche in carcere), condividendo storie fatte di racconti e di musica.

L’iniziativa dei Rulli Frulli è stata accolta con entusiasmo dagli istituti secondari Calvi e Morandi di Finale, che hanno coinvolto i propri studenti e reso disponibile lo spazio del campo sportivo per i due giorni di “Interscambio – Rulli Frulli Days”.

Protagonisti del festival saranno in particolare i progetti musicali di 8 bande provenienti da diverse città d’Italia e l’ospite, Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore, impegnato nel diffondere la cultura sull’autismo e la neurodiversità. Ha scritto libri sulla sua esperienza di padre del figlio autistico Tommy e ha realizzato il progetto didattico “Cervelli ribelli”, portando nelle scuole il suo docu-film “Tommy e gli altri”, che verrà presentato al festival il 31 maggio, ore 21.

La manifestazione, organizzata dalla Banda Rulli Frulli della Fondazione Andreoli di Mirandola, Rulli Frulli Lab, è ad ingresso libero.