L’Emilia-Romagna nel gruppo di vertice della coalizione internazionale contro il cambiamento climatico

L’Emilia-Romagna entra nel gruppo direttivo, ‘steering group’, di Under2Mou, l’alleanza internazionale che conta ormai 206 Paesi, Regioni e Governi territoriali impegnati nella sfida globale al cambiamento climatico. A San Francisco, l’assemblea generale dell’Under2Coalition, in corso nella capitale californiana, ha deciso la designazione dell’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo, a rappresentare la Regione Emilia-Romagna nel nucleo di vertice composto da 19 Paesi nel mondo di cui sette europei e due italiani (oltre alla nostra regione, la Lombardia).

E l’Emilia-Romagna è in prima fila anche nel secondo importante appuntamento di San Francisco, il Global climate action summit (Gcas), il vertice mondiale sul clima promosso dallo Stato della California in vista di Parigi 2020. Qui il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è intervenuto anche come presidente del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Cemr) sul tema dei sistemi energetici a basso impatto ambientale, in particolare dell’impegno dei governi locali ad accelerare in maniera massiccia l'adozione di veicoli elettrici, collaborando e condividendo le iniziative verso il passaggio a veicoli a zero emissioni (Zero emission vehicles).

All’Emilia-Romagna è stato riconosciuto in particolare l’impegno su quattro punti: la firma dell’accordo per la nascita di una rete pubblica di 2mila colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, pubblici e privati, installate entro il 2020 in tutto il territorio regionale; il lavoro con i maggiori operatori del settore per sviluppare un piano per incrementare approvigionamento e produzione di veicoli elettrici; introdurre incentivi per l'acquisto di autobus elettrici, con l'obiettivo di raggiungere una flotta complessiva elettrica almeno nel 50% dei mezzi entro il 2030; il raggiungimento della completa elettrificazione dei treni e del sistema ferroviario.

Emilia-Romagna nel gruppo di vertice di Under2Mou

Un traguardo internazionale di rilievo, frutto anche della collaborazione tra Emilia-Romagna e California iniziata nel 2015 con il primo incontro tra il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, presente al summit californiano, e il governatore dello Stato americano, Jerry Brown, che venne sancito proprio con la firma del protocollo Under2Mou alla vigilia della XXI edizione della Cop21 di Parigi. Un impegno, per i firmatari, a difesa dell’ambiente: tutti i sottoscrittori, aree che rappresentano oltre 1,3 miliardi di persone e quasi il 40% dell'economia globale, con la firma dell’accordo si impegnano infatti a ridurre entro il 2050 le proprie emissioni dall’80 al 90% rispetto al valore del 1990, o a raggiungere un saldo inferiore alle due tonnellate pro-capite di emissioni. E lo ‘steering group’ avrà un ruolo determinante nel promuovere azioni e collaborazioni tra i territori per il raggiungimento dell’obiettivo.

La sfida dei veicoli a emissioni zero

L’Emilia-Romagna, con la Lombardia per l’Italia, insieme al Territorio della Capitale Australiana, i Paesi Baschi, la Contea di Broward (Florida), la Catalogna e la Navarra (Spagna), la provincia di Drenthe (Olanda), il Quebec (Canada), la Scozia (Uk) e la California (Usa) è tra i 12 territori impegnati nella sfida Zev dell’Under2Coalition guidata dall’organizzazione no profit Climate group. In meno di un anno oltre 60 tra Stati, Regioni, città e imprese multinazionali si sono impegnati ad arrivare in un prossimo futuro alla produzione e circolazione di soli veicoli a emissioni zero: una platea che rappresenta oltre 237 milioni di persone e oltre 480 miliardi di dollari in volume d’affari per le imprese coinvolte.