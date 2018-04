"Io investo qui", il racconto dei progetti finanziati in Emilia-Romagna con i fondi Ue

Concorso per imprese, professionisti, centri di ricerca, enti locali: in un video le loro attività. La premiazione al Salone R2B

Come sono utilizzati in concreto i Fondi europei in Emilia-Romagna e con quali ricadute per il territorio? A queste domande risponde il concorso “Io investo Qui”, promosso dalla Regione, aperto fino all’11 maggio 2018. Imprenditori, professionisti, ricercatori, enti locali possono partecipare inviando uno spot video, che racconta, in massimo 90 secondi, progetti realizzati con i Fondi europei del Programma operativo regionale Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014-2020.

Gli spot video inviati dai beneficiari saranno valutati da una apposita commissione, che stabilirà un vincitore per ciascuna delle categorie del concorso relative a sette ambiti produttivi: agroalimentare, meccatronica e motoristica, edilizia e costruzioni, energia e sviluppo sostenibile, industrie della salute e del benessere, industrie culturali e creative, innovazione nei servizi.

La premiazione si svolgerà durante Research to Business 2018 – R2B il Salone della ricerca industriale e delle competenze per l’innovazione che si terrà a Bologna il 7 e 8 giugno 2018. In quell’occasione saranno proclamati i vincitori e i loro video saranno tra i protagonisti dello stand regionale in fiera e di iniziative di comunicazione realizzate dalla Regione.

Sul canale Youtube del Por Fesr 2014-2020 saranno pubblicati tutti gli spot video candidati al concorso, disponibile online sul sito fesr.regione.emilia-romagna.it. Ai contributi video dei beneficiari di contributi, si aggiungerà nel mese di maggio 2018 la campagna istituzionale della Regione Emilia-Romagna che lancerà spot video con esempi di alcuni progetti finanziati.