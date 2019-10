Innovazione in agricoltura, oltre 400 mila euro per tre progetti su vino e ortofrutta

Più risorse per favorire l’innovazione in agricoltura, in particolare a vantaggio delle filiere vitivinicola e ortofrutticola. La Giunta regionale ha infatti integrato con uno stanziamento aggiuntivo di oltre 410 mila euro la dotazione finanziaria di un bando varato nell’ambito della misura 16 del Programma regionale di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 che finanzia i progetti che puntano a migliorare la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura. Progetti che vedono come protagonisti i Gruppi operativi per l’innovazione (Goi), partnership tra aziende agricole, università e centri di ricerca per favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Le nuove risorse messe a disposizione della Giunta di Viale Aldo Moro permetteranno così di finanziare anche gli ultimi tre progetti valutati positivamente e inseriti in graduatoria, rimasti tuttavia esclusi dai contributi per mancanza di fondi. Sale così a 29 il numero dei Gruppi operativi finanziati con quest’ultimo bando, per un contributo totale erogato di circa 2,8 milioni di euro e un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro.

Nel dettaglio i tre nuovi progetti finanziati riguardano la valorizzazione della filiera della patata di montagna, che vede l’ Università di Modena e Reggio Emilia in veste di capofila e che si vede assegnato un contributo di circa 110 mila euro, su un investimento di 156 mila euro; l’innovazione tecnologica per migliorare le previsioni sulla vendemmia, con capofila il Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena, che riceverà un finanziamento di 152 mila euro, su una spesa ammessa di 250 mila; infine all’Enoteca regionale dell’Emilia-Romagna andranno 150 mila euro, su un investimento di 250 mila euro, per favorire l’innovazione commerciale e la programmazione nella filiera vitivinicola.