Industria 4.0, apre il nuovo Centro digitale di Eon Reality: "Emilia-Romagna scelta dalle imprese più innovative"

La realtà virtuale prende forma in Emilia-Romagna, sempre di più regione che da tutto il mondo chiama investimenti nel proprio territorio, grazie alle professionalità che qui si possono trovare, l’alta formazione garantita nei Tecnopoli e nelle Università, oltre a logistica e infrastrutture. Questa mattina, Eon Reality, Gruppo californiano leader mondiale nello sviluppo di software e piattaforme digitali, ha inaugurato al Worklife Innovation hub di Casalecchio di Reno (Bo) il proprio Centro digitale interattivo (Cdi) e la Virtual Reality Innovation Academy (Vria), l’unico hub voluto in Italia per lo sviluppo di contenuti e applicazioni legati alla realtà virtuale aumentata, che diventa il nuovo quartier generale europeo dell’azienda Usa.

Eon Reality mette così radici in Emilia-Romagna, realizzando un Centro per lo sviluppo di contenuti e applicazioni per le imprese e incrementarne così l’efficienza, la sicurezza e la protezione. Complessivamente copre una superficie di 2.400 metri quadrati, con spazi riservati all’Academy, uno showroom e laboratori. Una struttura all’avanguardia che nasce anche grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna, che ha investito nel progetto 6,3 milioni di euro, su un totale di 24 milioni impiegati, attraverso la legge regionale sull’attrazione di investimenti (la numero 14 del 2014), dopo che l’azienda californiana ha partecipato al bando relativo all’Industria 4.0. E’ prevista l’assunzione di 160 addetti entro tre anni, di cui 128 persone con laurea o titoli superiori.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del fondatore dell’azienda,Dan Lejerskar, e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Con loro, il sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, il rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, il responsabile Territorio e ambiente di Confindustria Emilia area centro, William Brunelli e Marina Silverii, direttore di Aster.

Eon Reality Italia avrà anche un forte impatto sulla formazione in Emilia-Romagna, grazie a partnership con l'Università di Bologna e altre istituzioni accademiche della regione. Nel Centro di Casalecchio, gli studenti potranno seguire corsi di 11 mesi, dedicati alla costruzione delle competenze necessarie per sviluppare applicazioni di realtà aumentata e virtuale (Avr), con 7 mesi di pratica (anche fuori azienda) ed esperienze sul campo.

Nel pomeriggio, la presentazione di alcune testimonianze di settore e casi studio e, in particolare, soluzioni di realtà aumentata e realtà virtuale, applicate a livello mondiale per l'istruzione e la formazione.

L’azienda

Eon Reality è leader mondiale nel trasferimento di conoscenza della realtà aumentata e virtuale. Fondata nel 1999 nella città di Irvine in California, sviluppa piattaforme digitali per le imprese, nei settori dell’istruzione e della formazione. Ha collaborato finora con 400 istituzioni accademiche e 55 istituzioni governative. L’azienda ha sviluppato negli ultimi 18 anni una soluzione di realtà aumentata e virtuale che fornisce opportunità per il cambiamento tecnologico grazie ad un trasferimento accelerato delle conoscenze e alla creazione di una simbiosi tra uomo e macchina, creando nuove opportunità formative. La rete di sviluppo di app globale di Eon Reality, con ventidue sedi in tutto il mondo, ha creato la libreria AR / VR leader nel mondo per il trasferimento delle conoscenze con oltre 8.000 applicazioni. Oltre 40 milioni di persone hanno scaricato queste applicazioni. Eon Reality Italia intende contribuire alla costruzione di un ecosistema di realtà aumentata e virtuale (Avr) locale e sostenere l’economia della regione, aiutando le aziende e le industrie a migliorare la propria produttività e sicurezza.