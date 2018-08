Incidente Borgo Panigale, nessun ticket sanitario per i cittadini coinvolti

Tutte le prestazioni mediche correlate al gravissimo incidente stradale con incendio ed esplosioni verificatosi 10 giorni fa nella zona di Borgo Panigale a Bologna, devono essere erogabili senza alcun onere a carico dei cittadini coinvolti, dal primo accesso in Pronto soccorso, che è già stato eseguito in esenzione ticket, alla chiusura dell’evento sanitario.

Lo stabilisce un decreto del presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in seguito alla dichiarazione dello stato di crisi regionale conseguente ai fatti del 6 agosto.

Un decreto che riconosce come ancora persistano situazioni di grave disagio per i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nell’incidente, e in cui si precisa che la chiusura dell’evento sanitario deve essere definita, a seconda del singolo caso, dal professionista o dallo specialista medico.

Inoltre, si sancisce che non solo l’Azienda Sanitaria che ha preso in carico i soggetti debba attribuire loro un codice di esenzione, ma che per i non residenti in Emilia–Romagna si faccia riferimento alle norme in materia di mobilità interregionale e/o internazionale.

“Si tratta di un atto doveroso nei confronti delle vittime e delle loro famiglie- ha commentato l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi-, peraltro analogo a provvedimenti adottati in situazioni simili, che prevedevano il ricorso a forme di esenzione di ticket a seguito di eventi straordinari. Colgo l’occasione per rimarcare ancora una volta come fin dal primo istante la macchina dell’assistenza sanitaria si sia mossa con una compattezza e un’efficacia che non possono che essere oggetto di lode”.

Il decreto del Presidente, che è stato firmato oggi, sarà pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.