Inaugurata a Ferrara la nuova residenza universitaria Corti di Medoro

"Grazie alla convenzione tra l'azienda per il diritto allo studio regionale Er-go e Acer, nel progetto di riqualificazione del complesso Corti di Medoro si è aumentata la disponibilità di alloggi per gli studenti, un intervento che vuole contribuire al disegno di Ferrara città sempre più universitaria- ha detto Patrizio Bianchi, assessore all'Università e alla Ricerca Regione Emilia Romagna-. Questa di Ferrara è una prima sperimentazione positiva di come è possibile fare rete con il territorio, mettendo in sinergia varie realtà che si occupano delle esigenze abitative delle persone e potenziando i servizi rivolti agli studenti. Una esperienza che stiamo valutando di estendere anche ad altre città universitarie dell'Emilia-Romagna per fare fronte all'aumento continuo delle immatricolazioni, soprattutto di studenti fuori sede, negli atenei regionali, aumento che testimonia l'attrattività del nostro sistema universitario".