Inaugura a Guiglia (Mo) la comunità alloggio per anziani "Il Castagno Selvatico"

Vivere in ambienti moderni e confortevoli, dove sentirsi accolti e protetti, anche se lontano dalla propria casa per ragioni di salute o per motivi familiari.

Questo vuole offrire ai suoi ospiti la comunità alloggio “Il Castagno Selvatico”, che viene inaugurata nel pomeriggio di oggi a Guiglia, nell’appennino modenese, alle 16.30, dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme al sindaco Iacopo Lagazzi.

I lavori di restauro della struttura, che si sviluppa al secondo piano di un edificio di proprietà del Comune, hanno interessato anche la Casa della salute, all’interno dello stesso stabile e inaugurata nel 2016 dallo stesso Bonaccini, che è stata ampliata per accogliere il Servizio sociale territoriale di riferimento e lo Sportello sociale.

Un intervento interamente finanziato dalla Regione con oltre 400mila euro attraverso il Programma di sviluppo rurale, a sostegno delle strutture sociali polifunzionali nei piccoli comuni montani.

“Il Castagno Selvatico” è una struttura residenziale di tipo socio-assistenziale, gestita dall’Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona) Terre di Castelli - "G.Gasparini", che può accogliere fino a sette ospiti, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, bisognosi di assistenza e sostegno per conservare più a lungo possibile la propria autonomia e, laddove necessario, intraprendere percorsi riabilitativi.

Oltre all’assistenza di base, agli anziani vengono infatti assicurate attività di sviluppo e mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale, anche attraverso momenti ricreativi e culturali individuali edi gruppo.





Le Comunità alloggio

Sono un tipo di struttura socio-assistenziale soggetta ad autorizzazione al funzionamento che viene rilasciata dal Comune.

Devono essere dotate di caratteristiche tecniche per favorire la vita autonoma delle persone anziane, a partire da ambienti accessibili, sicuri e adeguati alle esigenze degli ospiti e allo svolgimento delle attività comuni. Inoltre, devono essere dotate di spazi per la socializzazione, spazi di tipo ricreativo e garantire il collegamento con i servizi territoriali socio-sanitari, come nel caso della comunità alloggio di Guiglia, collegata alla Casa della salute.