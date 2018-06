In un clic i servizi sanitari, fiscali e per i trasporti: accordo Regione, Agenzia delle entrate e Inps

Niente più file agli sportelli per compilare la dichiarazione dei redditi, acquistare un biglietto per bus o treno o ritirare un referto medico: tutte operazioni che si possono fare con un clic direttamente da casa propria, con un notevole risparmio di tempo e denaro.

Imparare ad usare i servizi online, sempre più avanzati, offerti dalla Pubblica amministrazione è uno dei punti di forza dell’accordo siglato oggi da Regione, Agenzia delle entrate e Inps Emilia-Romagna. A disposizione strutture e competenze tecniche per formare cittadini al 100 per cento digitali, capaci di servirsi delle tecnologie per accedere alle informazioni grazie a corsi di formazione, organizzati da Piacenza a Rimini, per cittadini di tutte le età.

Il pacchetto di iniziative previste dall’accordo va ad ampliare l’offerta del progetto regionale “Pane e Internet”, una formula già ampiamente collaudata che, solo negli ultimi tre anni, ha coinvolto oltre 20mila cittadini in 77 Comuni dell’Emilia-Romagna. Già in cantiere diverse attività di formazione a partire da settembre che saranno realizzate proprio nei 12 centri della rete regionale.



I servizi online delle Pubbliche amministrazioni

Al centro dei corsi i servizi fiscali con il 730 precompilato offerti dall’Agenzia delle entrate parte del progetto “Entrate in Internet”, quelli di Inps per i pensionati, una fascia di utenza più a rischio di esclusione digitale, oltre ai principali servizi della Regione per i cittadini. Tra questi il Fascicolo sanitario elettronico, già promosso in collaborazione con Cup 2000; il sistema di tariffazione integrata Mi Muovo che consente di utilizzare autobus urbani ed extraurbani, treni regionali e locali con lo stesso titolo di viaggio; il servizio Travel planner che offrirà un orario integrato del trasporto pubblico, informazioni sulla circolazione dei mezzi di trasporto e una mappa interattiva per visualizzare i percorsi proposti; il servizio Federa/Spid per accedere con un'unica username e password ai servizi di tutta la Pa. Il calendario delle singole iniziative sarà pubblicato nel sito di Pane e Internet e nei canali di promozione dei punti Pane e Internet. Gli interessati possono scrivere a paneeinternet@regione.emilia-romagna.it.