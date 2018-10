Imprese, si chiude la crisi Vinyloop di Ferrara: salvi tutti i posti di lavoro e tutelato il sito produttivo

Si chiude la vertenza di crisi per i lavoratori della Vinyloop di Ferrara, azienda insediata in città nell'area industriale ex Solvay di via Marconi, specializzata nel riciclo degli scarti di Pvc.

Oggi a Ferrara la firma dei verbali di conciliazione da parte di tutti i lavoratori per il passaggio alla nuova proprietà. Questo in attesa che venga formalizzato un accordo commerciale tra Benvic, che acquista, e Vinyloop.

"Un ottimo epilogo, siamo soddisfatti in quanto sono stati tutelati l'occupazionale e il sito produttivo. Il lavoro del tavolo istituzionale- commentano con soddisfazione l'assessore regionale alle Attività Produttive della Regione e del Comune di Ferrara, Palma Costi e Caterina Ferri- ha consentito di giungere a questo risultato. Ringraziamo tutte le parti per il paziente lavoro svolto in queste settimane e in particolare i lavoratori, che hanno accettato di rimettersi in gioco in questo nuovo percorso lavorativo. La scelta di Benvic di voler continuare a investire nel polo industriale di Ferrara va nella giusta direzione di valorizzare il sito del petrolchimico e tutelare le professionalità".