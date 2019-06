Imprese, in Emilia-Romagna "le idee diventano realtà": premiati i video che raccontano i progetti realizzati con i fondi europei

Innovativi, emozionanti, divertenti, in grado di far conoscere il progetto e i risultati raggiunti. Sono 19 gli spot video vincitori del concorso “QUI le idee diventano realtà”, premiati oggi dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito nel salone Research to Business, alla Fiera di Bologna.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e alla seconda edizione, invita imprese, professionisti, centri e laboratori di ricerca, enti locali a raccontare in prima persona i progetti realizzati grazie ai Fondi europei del Programma operativo regionale Fesr e Fse attraverso video di 90 secondi. In gara quest’anno 72 spot suddivisi in 11 categorie, visibili online sul canale Youtube del Por Fesr.

Da illustrazioni scientifiche alla realizzazione di prodotti industriali a basso impatto ambientale o innovativi fino alla riqualificazione degli spazi di edifici storici fino a percorsi di istruzione e formazione, sia tecnici che culturali: sono molti gli esempi di qualità affrontati nei lavori. Gli spot raccontano, con esempi concreti, l’impatto dei Fondi europei sul territorio, mettendo in primo piano i protagonisti che li hanno ideati e realizzati e le loro storie di successo. Da queste testimonianze, racchiuse nell’espressione “QUI le idee diventano realtà”, emerge un patrimonio di competenze, innovazione e sperimentazione che trova nel Salone R2B la cornice ideale.

Tra i 10 beneficiari Por Fesr vincitori, ci sono stati 2 ex aequo nella categoria industrie salute e benessere, 2 in quella innovazione nei servizi, 2 in meccatronica e motoristica, mentre per i 9 beneficiari Por Fse vincitori, ci sono stati 2 ex aequo per ciascuna delle categorie Formazione Professionale, Rete politecnica, Alta formazione e ricerca e 3 in Lavoro e competenze.

Gli spot vincitori saranno promossi dalla Regione attraverso una campagna sui social e in presentazioni di eventi e fiere.

Fuori concorso sono giunti, nell’ambito di “Racconta il tuo progetto di ricerca”, ulteriori

36 video ricevuti da parte dei dottorandi/dottori di ricerca finanziati dal Por Fse 2014-2020.