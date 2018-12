Il presidente Bonaccini riceve l'ambasciatore di Norvegia in Italia, Margit F. Tveiten

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ricevuto oggi l’ambasciatore di Norvegia in Italia Margit F.Tveiten.

Al centro dell’incontro i temi dell’ambiente, della mobilità, della ricerca e della cultura. Bonaccini, nell’illustrare le politiche regionali, si è soffermato in particolare sugli investimenti in corso di realizzazione in questa legislatura nel campo dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione tecnologica, a partire dalla realizzazione a Bologna del nuovo Data centre del Centro europeo per le previsioni meteorologiche, la struttura di supercalcolo che sarà operativa entro la fine del 2020.

Tveiten, che ricopre il proprio incarico a Roma dal 2017, era accompagnata dal console onorario Gianni Baravelli.