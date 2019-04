Il pane, una ricchezza: parte il bando per valorizzare il prodotto artigianale in tutte le sue forme

Spazio alla fantasia per valorizzare il pane e i prodotti da forno artigianali, per diffondere tra i cittadini, specialmente bambini e giovani, la consapevolezza della qualità di tali prosuzioni. In vista della “Giornata del pane e dei prodotti da forno”, fissata il 16 ottobre prossimo, la Regione Emilia-Romagna lancia un bando per progetti di associazioni senza fini di lucro che abbiano tra le proprie finalità la promozione di questo importante alimento e dei prodotti da forno, nonché rappresentino aziende di panificazione iscritte all’Albo delle Imprese artigiane con sede in Emilia-Romagna. Le risorse a disposizione ammontano a 100 mila euro.

Da come si fa il pane in laboratori didattici e masterclass fino a spettacoli e performance legati agli aspetti culturali e conviviali, da presentazioni di libri a proiezioni di filmati, dal design allo show cooking alla realizzazione di convegni, incontri divulgativi e degustazioni: sono molte le opportunità offerte dal nuovo bando per mettere in luce il pane ed i prodotti da forno, attraverso progetti che ne esaltino le qualità nutrizionali, le tecniche di panificazione e produzione, con particolare riferimento alle produzioni tradizionali e tipiche emiliano-romagnole.

I progetti e le relative domande di contributo dovranno essere presentati alla Regione dal 23 aprile al 3 giugno 2019 (entro le ore 13.00). Le informazioni sul bando nel sito della Regione. I contributi regionali vanno dal 50 all’ 80% delle spese ritenute ammissibili per i progetti.