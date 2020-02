Il Calcio a 5 fa il bis: le Final Eight 2020 di Coppa Italia tornano in Emilia-Romagna

Resta in Emilia-Romagna la Final Eight della Coppa Italia di calcio a 5 in programma dal 26 al 29 marzo.

Dopo il successo dello scorso anno, è confermata la formula dell’evento per club più importante del "futsal italiano", organizzato dalla Divisione Calcio a cinque con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza, oltre alla collaborazione del Comitato regionale emiliano-romagnolo della Lega nazionale dilettanti e del settore giovanile e scolastico della Figc.

Tre competizioni in una: a sfidarsi per quattro giorni i campioni della Serie A maschile, le stelle della Serie A femminile e i giovani Under 19 più interessanti del panorama nazionale.

Ed eccezionale sarà la copertura mediatica dell’evento: su Sky Sport Serie A (canale 202), sabato 28, verranno trasmesse le due semifinali - alle 16 e alle 18.30 - e domenica 29 la finale maschile, con inizio alle 18. I quarti di finale maschili saranno invece trasmessi in live streaming su Skysport.it.

Faenza, Cesena e Modena le città coinvolte. Sarà il PalaCattani di Faenza a ospitare la Coppa Italia di Serie A maschile a cominciare dai quarti (giovedì 26) e poi le semifinali e la finale che si giocheranno nell’impianto “centrale” della Final Eight. Faenza ospiterà anche le semifinali e la finale della Coppa Italia di Serie A femminile, che vedrà disputare i quarti al Carisport di Cesena (venerdì 27).

Ancora Faenza sarà la sede della finale della Coppa Italia Under 19 maschile, che giocherà invece quarti e semifinali al PalaMadiba di Modena.

Tutte le gare della Final Eight 2020 di Serie A femminile e Under 19 si potranno seguire in diretta Facebook sulla pagina della Divisione Calcio a cinque, mentre è Radio Bruno la radio ufficiale.

Informazioni e vendita dei biglietti della manifestazione all'indirizzo http://www.faenza2020.it. Ingresso gratuito per donne, under 14 e over 65.