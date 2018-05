Mondiali di pallavolo (anche) in Emilia-Romagna, a Bologna uno dei gironi

Volley mondiale a Bologna dal 21 al 23 settembre. Per la prima volta la città ospita un girone della seconda fase del torneo iridato che accoglierà nel complesso 24 squadre. Le partite si svolgeranno fra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre prossimi.Un appuntamento di grande richiamo per gli appassionati di una delle discipline più spettacolari che porterà al PalaDozza quattro fra le più forti selezioni in lizza.

In regione si ricordano due precedenti passaggi della manifestazione mondiale: nel settembre 1978 a Parma si disputò un girone con Bulgaria, Canada, Germania Est e Olanda. L’Italia giocò sempre a Roma, battè Cuba in semifinale, per poi cadere solo in finale contro la Russia (la squadra allenata da Carmelo Pittera restato nella memoria collettiva come il Gabbiano d’Argento).

L’ultima volta poi è toccato a Modena (che ne 2014 ha ospitato anche i Mondiali femminili): il PalaPanini ha accolto nel 2010 un girone con Russia, Camerun, Australia e Portorico. L’Italia è giunta quarta, battuta per il bronzo dalla Serbia.

La formula

Il girone F di Bologna si gioca in contemporanea con la Pool E (Milano), Pool G (Sofia, Bulgaria) e Pool H (Varna, Bulgaria). La Pool bolognese riceverà quattro squadre provenienti dalla Pool A di Firenze, Pool B di Ruse in Bulgaria e Pool C di Bari (escluse le selezioni di Italia e Bulgaria, che comunque proseguiranno esclusivamente per Milano e Sofia). Dalle 6 gare che saranno disputate in Piazzale Azzarita (ogni giorno alle 17.00 e alle 20.30) verranno fuori le 4 formazioni per il passaggio successivo - la terza fase a Torino - a cui accede la vincente e due tra le migliori seconde delle Pool E, F, G, e H.

Gli interventi

“La nostra città sarà ancora una volta vetrina internazionale per un evento sportivo di grande prestigio. Si affronteranno squadre di altissimo valore e lo spettacolo sarà garantito. Ci abbiamo creduto fino in fondo e una volta ottenuto questo risultato faremo in modo che tutta la città possa beneficiare di questa opportunità ed essere coinvolta da protagonista in questi Campionati del Mondo maschili di pallavolo”.

Matteo Lepore, Assessore allo Sport del Comune di Bologna



“Ho avuto pochi dubbi quando la Federazione Italiana Pallavolo mi ha chiesto di guidare il Comitato Organizzatore Locale dei Mondiali a Bologna. Il volley maschile è una delle eccellenze assolute dello sport in Italia e per me e le aziende che rappresento è un prestigio assoluto accompagnare la FIPAV, tutto il COL e i nostri partner in uno dei più storici templi della disciplina, il PalaDozza, per ospitare squadre di caratura planetaria. Non sarà solo una tre giorni di grandi schiacciate. Il nostro lavoro è già cominciato da tempo e in fondo andrà ben oltre settembre: perché speriamo che tutta la pallavolo della Regione possa raccogliere i frutti di questa vetrina”.

Federico Monti, Presidente del COL mondiale Volley 2018 Bologna



“Ci aspetta un compito difficile ma bellissimo. Una sfida complessa, organizzare un Mondiale: ma per chi vive la pallavolo come facciamo noi, con l’entusiasmo quotidiano di far giocare migliaia di ragazzi sotto rete, è una occasione unica di portare la migliore pallavolo del mondo a 1.200 passi dal Nettuno. E’ ovvio che sogneremmo di avere tutti i praticanti della Regione a riempire gli spalti del palasport, ma il nostro particolare invito di oggi è per i bolognesi e per i tanti appassionati di volley della Regione. Segnatevi in agenda il 21, 22 e 23 settembre, portate i bambini, immergetevi in una occasione di festa e sport di altissimo livello. Una occasione di divertimento irripetibile”.

Silvano Brusori, Presidente Regionale FIPAV