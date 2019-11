I 58 borghi certificati dell'Emilia-Romagna si incontrano in Regione. Ecco le iniziative di promozione e sviluppo

Una rete di piccoli centri ricchi di storia e cultura, con un elevata qualità della vita, pronti a ospitare visitatori e turisti da tutto il mondo: sono i 58 borghi regionali, distribuiti da Piacenza a Rimini, che la Regione si impegna a sostenere con interventi che vanno dalla promozione e valorizzazione delle diverse località e dell’intero sistema, all’apertura di un nuovo bando nei primi mesi del 2020 con risorse mirate alla realizzazione di progetti per far crescere queste importanti realtà turistiche. Ed è già a disposizione dei viaggiatori la nuova Guida sui paesaggi e i borghi dell'Emilia-Romagna realizzata dall’Assessorato Turismo per far conoscere a un pubblico più vasto, attraverso testi e immagini, le bellezze del territorio.

Sono solo alcune delle proposte contenute nel “Piano regionale di valorizzazione della rete dei borghi” che la Regione sta mettendo a punto e, nelle sue linee guida, è stato presentato oggi dall’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, a sindaci e amministratori dei borghi riuniti a Bologna.

I Borghi dell’Emilia-Romagna



I borghi del territorio raccolgono Comuni già impegnati in reti di collaborazione e individuati dalle principali associazioni nazionali come le Bandiere arancioni del Touring Club Italiano, i Borghi più belli d’Italia, i Borghi autentici d’Italia. A questi si sono aggiunti quelli delle Terre dei Malatesta e del Montefeltro e i borghi storici marinari di Cesenatico, Borgo San Giuliano di Rimini, Cervia, Cattolica, Comacchio e Bellaria.

L’elevato numero di località riconosciute, e più volte premiate a livello nazionale, sono il frutto di un lungo impegno della Regione in numerosi progetti interregionali incentrati sulla costruzione di nuovi itinerari culturali per lo sviluppo turistico di queste realtà meno conosciute. Un impegno riconosciuto anche dal Ministero Turismo che, a partire dal 2017 '"Anno dei borghi", ha affidato all’Emilia-Romagna il ruolo di coordinatrice di tutte le Regioni per la realizzazione di "Viaggio Italiano" (www.viaggio-italiano.it), l’iniziativa finalizzata alla promozione turistica di oltre mille borghi italiani e di 100 paesaggi resi immortali dalle opere dei più celebri letterati italiani e stranieri.