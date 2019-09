Guidaebasta: niente distrazioni al volante. Al via la campagna dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale

La Regione Emilia-Romagna dice no alla distrazione al volante e all’uso dello smartphone mentre si guida. Una serata, il prossimo venerdì 20 settembre, per sensibilizzare le persone su questi temi.

L'appuntamento è al teatro Arena del Sole di Bologna, sul cui palco saliranno artisti per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida attenta e senza i pericoli dovuti all’uso di social e telefono. Tra gli ospiti Marco Masini, Dolcenera, Paolo Cevoli, Silvia Mezzanotte, Andrea Mingardi e l’Orchestra Casadei assieme a rappresentanti di Forze dell’ordine, 118, Ufficio scolastico regionale, Anas e Istituzioni.

Perché, come dicono i numeri, l’80% degli incidenti è causato dalla disattenzione, da azioni come mandare un messaggio, che equivale a guidare al buio per 10 secondi, digitare un numero di telefono (7 secondi di buio) o addirittura farsi un selfie (14 secondi di buio), ovvero dai 300 ai 500 metri di strada percorsi bendati.

L’evento a ingresso libero, si terrà a partire dalle ore 20.30, e sarà anche l’occasione per lanciare la campagna “Guidaebasta” per l’anno scolastico 2019-20, a cura dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale.

Secondo i dati regionali, gli incidenti stradali nel 2018 sono stati 16.595, (meno 4,42% rispetto al 2017) i feriti sono stati 22.398 (meno 4,69%) e i decessi 316 (meno 16,40%) .

Alla conferenza stampa oggi a Bologna in Regione hanno partecipato anche i cantanti Silvia Mezzanotte e Andrea Mingardi. In rappresentanza delle Forze dell’ordine erano presenti il comandante provinciale Arma dei Carabinieri di Bologna, Pierluigi Solazzo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gianluca Filippi, il comandante della Polizia stradale di Bologna, Alberto Tricoli, il vice dirigente della Direzione regionale dei Vigili del fuoco. Hanno partecipato Mario Liberatore responsabile area compartimentale Anas Emilia-Romagna, Carlo Sozzi, responsabile regionale del 118 area ovest Emilia-Romagna, Cosimo Picoco e Chiara Brescianini della direzione Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.



La campagna Guida e basta

Da diversi anni la Regione Emilia-Romagna ha messo in campo strategie per affrontare il tema degli incidenti stradali. Le campagne per la sicurezza stradale sono riconosciute come uno dei principali strumenti per favorire nei cittadini comportamenti sicuri e responsabili. La campagna di comunicazione svolta in collaborazione con Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ufficio scolastico regionale e Anas, con lo slogan “Guida e Basta” ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti della strada a un comportamento più responsabile al volante. Spot e comunicazione video saranno trasmessi da emittenti regionali con copertura da Piacenza a Rimini.

Il concorso nelle scuole

La campagna si declina anche in numerosi incontri nelle scuole di ogni ordine e grado che vorranno partecipare al concorso, promosso dalla Regione in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, sul tema della distrazione alla guida.

Ai giovani sarà richiesto tra ottobre e novembre 2019 l’ideazione e la creazione di materiale grafico e video per la campagna 2020 della Regione Emilia-Romagna.

Ai bambini delle scuole elementari verrà richiesta l’ideazione di un logo e uno slogan per la campagna 2020 della Regione Emilia-Romagna.

Ai ragazzi delle scuole medie e superiori spetterà l’ideazione e la realizzazione di uno spot di 30’’ sul tema della distrazione al volante, in particolare per l’uso degli smartphone, che possa essere utilizzato come spot. Agli studenti universitari verrà richiesta l’ideazione e realizzazione di un cortometraggio di durata pari a 90’’, che la Regione impiegherà per speciali su Tv e social riguardanti il tema. Per le scuole elementari, medie e superiori saranno organizzati incontri informativi con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine sui rischi di una guida distratta. I premi consistono per le primarie in una visita alla Ducati Motors per tutta la classe, per le medie e le superiori in una visita alla Ferrari e per l’università in un viaggio premio per una persona a Londra con visita a sedi universitarie.

Il premio Leonardo

La serata di venerdì 20 settembre al Teatro Arena del Sole sarà anche l’occasione per la consegna ai rappresentanti delle Forze dell’ordine del riconoscimento internazionale “Leonardo the Immortal Light” istituito per la ricorrenza dei 500 anni della morte del genio italiano Leonardo da Vinci dall’Internationl Commitee Leonardo da Vinci e dal centro Unesco di Firenze. Suddiviso per categorie dalla ricerca medica all’ingegneria, alla musica e all’astronomia, premia coloro che attraverso l’arte o la loro missione quotidiana si distinguono in opere al servizio del Paese. Per la categoria “Tutela e sicurezza” il trofeo sarà consegnato alle Forze dell’ordine che operano sul territorio dell’Emilia-Romagna.