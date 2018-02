Giro d'Italia Under 23, Emilia-Romagna protagonista anche dell'edizione 2018

Tre tappe e la partenza della quarta in Emilia-Romagna, regione che si conferma così ancora una volta protagonista delle due ruote. È stato annunciato oggi il percorso del 41° Giro d'Italia Under 23, in programma da giovedì 7 a sabato 16 giugno 2018, la più prestigiosa gara ciclistica a tappe di categoria, alla presenza, tra gli altri, del ministro per lo Sport, dei vice presidenti Coni Franco Chimenti e Alessandra Sensini, del presidente Fci Renato Di Rocco, del commissario tecnico Davide Cassani e del direttore generale del Giro Marco Selleri.

L'edizione 2018 prevede due tappe in più rispetto al 2017: nove giorni di gara, dopo il prologo individuale di apertura giovedì 7 giugno che si disputerà proprio a Forlì. In totale 1.191 chilometri di gara che attraverseranno quattro Regioni italiane: Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto.

E la nostra regione, dopo l'individuale, sarà teatro di altre due tappe: venerdì 8 giugno la Riccione (Rn)-Forlì (Fc), sabato 9 giugno la Nonantola-Sestola nel modenese e l'avvio della quarta, domenica 10 giugno nel reggiano, della Rio Saliceto-Azzano San Paolo/Orio al Serio (Bg).

Il Giro, che in passato ha lanciato atleti come Moser, Battaglin, Baronchelli, Simoni e Pantani, vedrà al via 29 squadre, tra cui le 15 migliori formazioni italiane e 14 team stranieri selezionati tra le oltre 30 richieste di partecipazione ricevute dagli organizzatori.

La manifestazione, che vuole essere oltre a un percorso nella storia del nostro Paese, anche un'occasione per celebrare le tipicità e le eccellenze dei diversi territori, è stata rilanciata con successo l'anno scorso dopo cinque anni di stop.

E' una corsa di respiro internazionale e rappresenta una sorta di "diploma di maturità" per i giovani atleti prima del professionismo (nel 2017 ben 9 atleti dei primi 10 classificati hanno trovato un contratto tra i professionisti), offrendo l'opportunità di confrontarsi su percorsi duri che, in alcuni casi, anticipano le future tappe del Giro d'Italia dei professionisti.

La direzione di corsa sarà affidata a Raffaele Babini, Fabio Vegni e Stefano Ronchi con Giuliano Collina come ispettore di percorso.