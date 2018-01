Info Ecco la Pubblica amministrazione che vuole innovare Il 26 gennaio appuntamento con ForumPa e Regione. 8 Tavoli tematici in modalità Open space technology. Iscrizioni online Tweet Tweet Una Pubblica amministrazione che vuole innovare e rispondere alle sfide di una società complessa - dal mondo del lavoro alla partecipazione dei cittadini, fino alla sanità - che ha bisogno di risposte certe, di qualità, in tempi definiti. Le sfide dell’innovazione, quindi, sono di strettissima attualità e sono la prospettiva verso la quale punta il sistema del governo locale emiliano-romagnolo. Sono anche la cornice entro la quale si snoderanno i lavori della giornata che ha per titolo “Verso una Regione semplice e connessa per uno sviluppo equo e sostenibile”, prevista per venerdì 26 gennaio, promossa da Regione Emilia-Romagna e ForumPA. Aprirà i lavori il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e saranno presenti gli assessori Patrizio Bianchi (Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro), Palma Costi (Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma) ed Emma Petitti (Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità). Al mattino si terrà una sessione specifica su "L'innovazione è un gioco di squadra". L’iniziativa è aperta e si rivolge alla comunità regionale degli innovatori delle aziende pubbliche e private, delle Istituzioni, interessati ad approfondire il percorso avviato dall’Emilia-Romagna sulle sfide del futuro. Sono coinvolte, oltre alle pubbliche amministrazioni, imprese, università, Terzo settore, sindacati, associazioni di categoria e cittadini. I Tavoli tematici Sono otto: Welfare sostenibile; Il futuro della Pubblica amministrazione; La salute non aspetta; Competitività del territorio e attrazione delle imprese; Economia circolare; Lavoro agile; Trasformazione digitale dell'Emilia-Romagna; Ecosistema dell'innovazione condivisa. I lavori si svolgeranno in modalità Ost (Open Space Technology), quindi con la possibilità di creare gruppi di lavoro in corso d’opera. L'appuntamento è dalle ore 9 alle ore 18 al padiglione 33 della Fiera di Bologna. Per partecipare è necessaria l'iscrizione è online. Archivio news Azioni sul documento Stampa