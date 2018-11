Food Valley in Canada, da Rimini a Toronto i disegni sul cibo di Federico Fellini

La mostra, promossa dalla Regione, tra le iniziative per la Settimana della cucina italiana nel mondo, in corso fino al 23 novembre

Niente come un sapore o un profumo può far rivivere il passato. Ben lo sapeva Federico Fellini, regista in cui il cibo si carica di valenze affettive e diventa ricordo, sogno, ritorno ai luoghi della propria infanzia. Un tema che viene riproposto in una mostra inaugurata a Toronto in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo, per iniziativa della Regione Emilia-Romagna.

"Il cibo nei disegni di Federico Fellini” raccoglie 19 disegni realizzati dal grande regista di Rimini in diversi momenti della sua carriera, quasi tutti schizzati al tavolo - su carta e su tovaglioli di stoffa - e provenienti principalmente dalla sua "Libro dei sogni", un diario onirico conservato per circa trent'anni, attualmente esposto nel Museo civico di Rimini.

Realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Toronto; Columbus Centre, Villa Chairities; Associazione Amarcord; Casa Artusi e Comune di Rimini, la mostra rimarrà aperta fino al 13 gennaio presso la Joseph D.Carrier Art Gallery del Columbus Centre,

Al via la nuova versione del portale Wine and Travel Italy

Un binomio quello cibo-cultura che può diventare anche un importante strumento di attrattività turistica. Tra le iniziative in programma in Canada durante la settimana dedicata all’Emilia-Romagna anche la presentazione del rinnovato portale Wine and Travel Italy realizzato dalla Camera di Commercio italiana in Canada in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna e Apt Servizi. Un turismo, quello legato al cibo e al vino, che sta vivendo una stagione molto positiva, come conferma il riconoscimento dell’Emilia-Romagna come miglior destinazione turistica in Europa nel 2018 secondo la guida Lonely Planet.

Il portale Wine and Travel Italy cui aderiscono diverse cantine regionali, presenta le eccellenze del territorio emiliano-romagnolo, vetrine promozionali per le cantine e le aziende di food aderenti, pacchetti turistici in collaborazione con agenzie viaggi e tour operator canadesi

Le eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna in Canada fino al 23 novembre

Realizzata nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo promossa dal ministero degli Affari esteri, la missione della Regione Emilia-Romagna in corso in Canada fino al 23 novembre tocca le città di Toronto, Montreal, Ottawa e Vancouver. Obiettivo: promuovere le eccellenze enogastronomiche, rafforzare la tutela dei prodotti a indicazione geografica, consolidare le esportazioni in un mercato che offre prospettive interessanti: + 5,7% il dato riferito ai primi sei mesi dell’anno; +14,3% a fine 2017 per un valore di oltre 106 milioni di euro.