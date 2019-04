"Fondo Eureca Turismo": Regione e Cassa depositi e prestiti insieme per lo sviluppo dell'Emilia-Romagna

Firmato l'accordo che attiva fino a 150 milioni di euro di investimenti per ristrutturare alberghi, villaggi vacanze e altre strutture turistiche

Regione Emilia-Romagna e Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad attivare interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento delle strutture turistiche da Piacenza a Rimini per complessivi 150 milioni di euro.

L’accordo istituisce il Fondo regionale “EuReCa Turismo”, la piattaforma nata per facilitare l’erogazione di finanziamenti alle imprese del settore attraverso la concessione di garanzie da parte del sistema dei Confidi, grazie ad una “contro-garanzia” da parte di Cassa depositi e prestiti.

Il modello operativo è fondato sull’utilizzo combinato (blending) di risorse regionali e risorse Cdp, con la finalità di supportare l’economia del territorio favorendo l’accesso al credito delle imprese che operano nel settore turistico della Regione.

Cassa depositi e prestiti, con questa operazione, punta a generare un impatto positivo in termini sociali e ambientali oltre che sull’economia del settore, che conta ben 150.000 camere in 4.300 strutture alberghiere e similari, in coerenza con l’orientamento allo sviluppo sostenibile che il Gruppo ha scelto con il suo nuovo Piano industriale.

L’iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione avviata con successo tra Regione Emilia-Romagna e Cdp nel 2018, con il lancio di una prima iniziativa a sostegno dell’industria manifatturiera, che ha permesso di attivare oltre 90 milioni di euro di investimenti, grazie al perfezionamento di 346 progetti.

Con questo nuovo intervento, inoltre, gli investimenti delle imprese turistiche beneficeranno di un contributo a fondo perduto, nella misura minima del 10-20% in relazione alla tipologia di impresa beneficiaria. Il contributo sarà concesso direttamente dalla Regione, attraverso una misura di prossima attivazione, con l’individuazione, da parte di Cdp, dei Confidi ammessi ad operare sulla piattaforma.

Per poter beneficiare della contro-garanzia di Cdp, i Confidi dovranno inviare una manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del prossimo 15 maggio 2019 sulla base della procedura di selezione disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna e di Cdp. Successivamente all’individuazione dei Confidi, le imprese potranno presentare la domanda di agevolazione alla Regione, avvalendosi della collaborazione degli intermediari selezionati.

La Regione Emilia-Romagna, dal proprio punto di vista, ritiene che questo accordo avrà l’effetto di stimolare gli investimenti privati, portando un’ulteriore qualificazione dell’offerta turistica, nell’ottica di un continuo impegno per la crescita del comparto.